Hospital El Salvador defiende actuación clínica ante denuncia por cirugía priorizada

La controversia por la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, sumó este viernes una respuesta institucional clave. En un comunicado fechado el 2 de enero, el Hospital del Salvador salió al paso de las informaciones difundidas en la prensa y defendió el actuar de sus equipos médicos, en un contexto marcado por denuncias ante Fiscalía y peticiones de renuncia contra la secretaria de Estado.

El recinto asistencial abordó directamente el fallecimiento de un paciente cuyo caso fue vinculado públicamente a eventuales reprogramaciones de cirugías. Según detalló la dirección del hospital, la persona se encontraba hospitalizada desde cinco días antes de su muerte, en estado grave y en una Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo tratamiento médico continuo e intervenciones acordes a su condición clínica. Pese a los esfuerzos desplegados, su evolución fue desfavorable y falleció debido al deterioro general asociado a la gravedad de su cuadro.

Respecto del procedimiento quirúrgico mencionado en la denuncia, el Hospital del Salvador precisó que se trataba de una intervención programada y no de urgencia. Añadió que, como ocurre habitualmente, la tabla de pabellón sufrió modificaciones durante esa jornada por complicaciones de otros pacientes, pero que el aseo quirúrgico se realizó dentro de los plazos considerados oportunos para este tipo de prestaciones.

En el mismo comunicado, la institución buscó despejar las acusaciones sobre una supuesta atención priorizada, señalando que las decisiones adoptadas se ajustaron “estrictamente a criterios técnicos y clínicos”. Con el objetivo de garantizar transparencia, el director del hospital instruyó una auditoría clínica, actualmente en desarrollo, y expresó condolencias a la familia del paciente fallecido.

La respuesta del Hospital del Salvador se produce mientras el caso escala en el plano político. Parlamentarios de oposición ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público y solicitaron la renuncia de la ministra Aguilera, apuntando a un eventual trato preferente en el sistema público de salud. En ese marco, el recinto asistencial confirmó que ya recibió un requerimiento de la Contraloría General de la República, el cual será respondido conforme a los procedimientos establecidos, resguardando la confidencialidad de los datos clínicos.

Así, el foco institucional se traslada al ámbito técnico y administrativo, mientras la polémica continúa tensionando la relación entre responsabilidades políticas y decisiones clínicas en uno de los episodios más sensibles que ha enfrentado el Ministerio de Salud en los últimos meses.

Lee el comunicado completo del Hospital El Salvador en el siguiente link:

RESPUESTA HDS A PRENSA 02 ENERO 2026