Fiesta en el centro: venezolanos en Chile celebran captura de Maduro por parte de EEUU

Durante la madrugada de este sábado se registraron manifestaciones de celebración en el centro de Santiago, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara públicamente la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo con registros difundidos en la red social X, se escucharon aplausos, gritos y consignas de ciudadanos venezolanos en distintos puntos del centro de la capital, tras conocerse la declaración del mandatario estadounidense.

Venezolanos en Santiago de Chile celebrando la captura de Nicolás maduro 3 de Enero 2026 día histórico. #venezuelalibre @chilevision pic.twitter.com/ZgZm75PcjX — Cuantico (@madridlover87) January 3, 2026

Santiago de Chile 🇨🇱 en estos momentos, luego de la noticia oficial de la captura de Maduro y Cilia Flores. 🇻🇪VENEZUELA LIBRE 🇻🇪 pic.twitter.com/cBBbLJSblQ — miqui_lena (@soymiqui) January 3, 2026

El anuncio fue realizado por Trump a través de su plataforma Truth Social, donde afirmó que Estados Unidos ejecutó una “operación militar de gran escala” en territorio venezolano. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado por el aire fuera del país junto con su esposa”, escribió.

En la misma publicación, Trump sostuvo que “esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden de EE. UU.” y agregó que “se proporcionarán detalles próximamente”.

Hasta el momento, no se han conocido confirmaciones oficiales independientes por parte del gobierno de Estados Unidos, de Venezuela ni de organismos internacionales respecto de la supuesta captura, mientras las reacciones en redes sociales continúan tanto en Chile como en otros países de la región.