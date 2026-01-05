Publicidad
PAES 2025: resultados revelan alza en puntajes y récord de inscritos

Las cifras del Mineduc y el Demre reportan el número más grande de inscritos en la prueba desde su implementación, aunque tuvo una caída de asistencia. Historia y Cs. Sociales, Matemáticas (1 y 2) y Comprensión Lectora tuvieron un alza de puntajes promedio, mientras que Ciencia se anotó una baja.

El Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) entregaron este lunes el análisis de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, entre los que se reflejan un récord histórico de participación, mejoras en varios puntajes y brechas educativas que persisten.

En detalle, un total de 308.392 personas se inscribieron para rendir la PAES en sus modalidades regular e invierno, la cifra más alta desde la implementación del sistema centralizado de acceso a la educación superior. De ese total, 300.596 corresponden a la aplicación regular, y 257.750 rindieron al menos una prueba, lo que se traduce en un incremento de 0,6% respecto a 2024. No obstante, la asistencia registró una caída desde 87,1% en la admisión 2025 a 85,8% ahora en 2026.

Del análisis de los puntajes promedio, la mayoría de las áreas evaluadas mostró incrementos interanuales:

    • Matemática 1 y Matemática 2 aumentaron 6 puntos cada una.
    • Competencia Lectora subió 13 puntos, siendo la mayor alza entre las pruebas.
    • Historia y Ciencias Sociales registró un avance de 9 puntos.
    • Ciencias presentó una caída de 14 puntos.

A pesar de estos avances, el Mineduc subrayó que las brechas de rendimiento entre distintos grupos de estudiantes se mantienen sin cambios significativos, especialmente entre quienes egresaron de establecimientos particulares pagados y aquellos del sistema público o subvencionado, lo que indica desafíos estructurales persistentes en equidad educativa.

El proceso ahora avanza hacia las etapas de postulación centralizada (5 al 8 de enero), con publicación de resultados de selección el 19 de enero y matrículas entre el 20 y el 29 de enero.

