Periodista venezolano y operación de EEUU en el país: “Trump no se preocupa por la democracia”

El periodista venezolano Gregorio Yépez, director de Contrapunto, analizó el escenario abierto tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que, si las autoridades venezolanas “no cumplen”, podría haber un segundo ataque.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Yépez afirmó que antes del 3 de enero la situación política no era la principal preocupación de la población. “La gente estaba tratando de resolver sus problemas materiales, fundamentalmente”, señaló, agregando que la intervención estadounidense “pone otro escenario político, se baraja el juego, pero sin embargo lo primero que está tratando de resolver la población es el abastecimiento”.

Según relató, tras la operación se registraron “colas en los supermercados” y “colas en las estaciones de gasolina”, producto del temor a una escalada del conflicto, aunque aclaró que “la reacción no ha sido un torbellino”.

Respecto de la intervención militar, fue categórico al señalar que se trata de “una intervención, a mi manera de ver, inaceptable, de Donald Trump, en violación a la soberanía de un país, la soberanía venezolana”. Sobre eventuales traiciones o infiltraciones internas, indicó que “eso no lo podemos manejar en este momento” y que se conocerá más adelante, considerando que “las capacidades tecnológicas de una potencia militar como los Estados Unidos abren un abanico de opciones”.

Al ser consultado por el desplazamiento del debate democrático, Yépez afirmó: “Donald Trump no se preocupa por la democracia”. Añadió que si ese fuera el objetivo, “no tuviera relaciones con Arabia Saudita”, y sostuvo que “evidentemente hay una acción geopolítica, hay una acción hegemónica”, remarcando que Trump “negocia como un elefante en cristalería”.

Sobre el rol de Delcy Rodríguez como presidenta interina, Yépez señaló que la lectura de Washington es que “no puede haber ningún cambio político en Venezuela que no tome en cuenta al chavismo” y que la transición buscada debe garantizar gobernabilidad. En ese marco, citó una frase de Trump: “Esto va a ser una transición sensata y legal”, subrayando que la legalidad que se impone es que “la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela asume la presidencia de la República ante la ausencia temporal del presidente”.

Al abordar el factor energético, Yépez fue explícito: “Aquí lo que importa es el tema económico”, afirmando que el objetivo es asegurar que “el petróleo venezolano pueda estar en las refinerías y en donde lo demanden los Estados Unidos”, uno de sus proveedores históricos más estables. A ello sumó una dimensión geopolítica más amplia: “Yo tengo que retomar el control sobre mis áreas de incidencia”, dijo Trump, en una lógica que, según Yépez, “excede solo a Venezuela y a América Latina”.