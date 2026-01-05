“¿Sospechas por qué te llamo?”: el saludo del Presidente Boric a los puntajes PAES sobresalientes

El Presidente Gabriel Boric junto con el Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, felicitaron por teléfono a los estudiantes con puntajes sobresalientes en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). El registro fue compartido por las redes sociales del mandatario, en un gesto que buscó reconocer el esfuerzo académico.

“¿Sospechas por qué te llamo o no? Te llamo para felicitarte, para decirte que eres seca, que te fue muy bien en la PAES”, dijo Boric en el vídeo que compartió a través de su cuenta de Instagram. Misma situación se replicaba al otro lado de la pantalla, entre los gritos de los familiares de otro joven, donde el ministro Cataldo felicitaba a otros alumnos por sus logros.

“Mis felicitaciones a todos quienes alcanzaron los resultados que esperaban. Estoy seguro de que aportarán al país desde lo que su corazón los impulse estudiar. Mi reconocimiento y cariño también para quienes no les fue como esperaban y seguirán buscando oportunidades para su futuro. Sepan que su historia recién comienza”, escribió el mandatario en el post, dando un mensaje para todos quienes rindieron la prueba.

Las comunicaciones se realizaron luego de que se conocieran los puntajes de la PAES, instancia clave para miles de estudiantes que buscan ingresar a la universidad. Además, los alumnos fueron invitados al tradicional desayuno que se realizará durante esta jornada en el Palacio de La Moneda, a partir de las 11:00 horas.

Una instancia que da inicio al proceso que reunió a más de 259 mil estudiantes con una asistencia del 86,2%, según datos preliminares entregados por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile.