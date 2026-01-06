Caso Ronald Ojeda: Fiscal Barros no descarta involucrar a Nicolás Maduro en investigación

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, a cargo de la investigación por el homicidio del teniente venezolano disidente Ronald Ojeda, no descartó la posibilidad de involucrar directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos.

En entrevista con radio Cooperativa, Barros explicó que se han evaluado nuevas líneas investigativas junto al fiscal nacional Ángel Valencia. “Nos hemos reunido con el fiscal nacional para revisar las líneas investigativas que proponemos actualmente, y una de ellas es (recurrir a) la Corte Penal Internacional, y por qué no también, solicitar la toma de declaración de él, si está en condiciones de cooperar con nuestra investigación”, señaló.

El persecutor precisó, sin embargo, que no se ha planteado solicitar la extradición del líder chavista. “No hemos hablado de procesos de extradición respecto de él, porque en la investigación no tenemos algún antecedente directo que lo apunte, como sí los hay en relación con Diosdado Cabello”, afirmó, aludiendo al ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.

Barros sostuvo que Maduro “puede tener información que para nuestra investigación sea relevante, siempre y cuando quiera cooperar”, aunque recordó que “los imputados tienen derecho a guardar silencio, no están obligados a declarar, así que también es incierto” el resultado de una eventual solicitud.

De avanzar en esa línea, explicó que el procedimiento debe seguir canales diplomáticos. “Los requerimientos se hacen a nivel de Cancillería, en primer lugar, y de ahí se canalizan a través de los Ministerios de Justicia y luego, de los Ministerios Públicos”, detalló.

El fiscal regional añadió que cuenta con el respaldo del fiscal nacional para profundizar todas las diligencias necesarias. “El fiscal nacional ha sido claro en el sentido de pedirnos que no escatimemos en realizar ninguna diligencia que queramos realizar dentro del contexto de la investigación, y si no nos va bien, de todas maneras lo vamos a intentar”, afirmó.

Respecto del presunto rol de Cabello, Barros aseguró que “tenemos a lo menos cinco antecedentes que dan cuenta de que estaría detrás del encargo de estos hechos, y también del pago a la cúpula del Tren de Aragua para efectos de su cumplimiento”, indicando que el dirigente chavista tiene calidad de imputado.

En ese contexto, sostuvo que la investigación apunta a una estructura más amplia. “Creemos que cuando se toma una decisión de esta envergadura, no hay sólo una persona involucrada. Es un Estado operando adentro de otro Estado a través de una organización criminal (…) es una decisión que involucra a muchas otras personas, y queremos saber quiénes son”, concluyó.