Embajador de EEUU en Chile le presta ropa a Trump tras críticas del Presidente Boric

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, salió al paso de las recientes críticas que el Presidente Gabriel Boric ha dirigido al mandatario norteamericano, Donald Trump, en medio de la tensión generada por la operación estadounidense que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Desde que se produjo la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Boric se ha posicionado contrario a la intervención norteamericana en el país. Fue por medio de su cuenta de X, donde llevó su crítica más allá aludiendo sobre las vulneraciones de Trump e interpelando a los líderes latinoamericanos que lo han respaldado.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor sólo se humillan. Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, escribió en su el mandatario.

En su respuesta, el embajador señaló que quienes habitan el continente comparten la responsabilidad de resguardar su seguridad. “Todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es “nuestro” hemisferio. Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común“, escribió.

La declaración de Judd fue interpretada en medio de un contexto de críticas más amplias de Boric hacia la administración estadounidense por su intervención en Venezuela. El mandatario ha sostenido que la operación norteamericana y el apoyo que ha recibido de ciertos gobiernos plantea un precedente peligroso para la estabilidad de la región y puede vulnerar normas del derecho internacional.

Este cruce de declaraciones entre el embajador estadounidense y el Presidente Boric pone de manifiesto las tensiones diplomáticas existentes entre ambos tras los hechos.