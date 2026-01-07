Ministro Cordero defendió prohibición de gremios en Gendarmería

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la prohibición de asociaciones en Gendarmería, diciendo que responde a la necesidad de fortalecer los estándares de probidad al interior de la institución. En ese contexto, señaló que “no pueden existir sindicatos armados” y llamó a las organizaciones de funcionarios a asumir un rol activo en la denuncia de eventuales hechos de corrupción.

“A mí me parece interesante que las asociaciones de Gendarmería tengan una posición activa sobre los casos de corrupción y cuáles han sido las políticas que al interior de las asociaciones se han tenido para denunciarlos”, afirmó el ministro a radio Bío Bío.

Las declaraciones generaron rechazo en parte del mundo sindical. Benito Saravia, presidente del Frente de Trabajadores Penitenciarios, recordó que las asociaciones existen desde hace más de seis décadas y aseguró que nunca han estado vinculadas a problemas relacionados con armas u otras irregularidades.

En contraste, Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, respaldó la iniciativa y señaló que el proyecto representa “un esfuerzo por realizar un cambio estructural en Gendarmería”.

La reforma incluye además disposiciones transitorias que separan las funciones de seguridad penitenciaria de las labores de reinserción social. Estas últimas serán traspasadas a un nuevo servicio especializado que dependerá del Ministerio de Justicia. Para ello, el Ejecutivo contará con un plazo de 12 meses para ingresar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social.