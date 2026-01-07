Sernac acuerda compensación para más de dos millones de clientes de Entel

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que alcanzó un acuerdo con Entel para compensar a más de dos millones de consumidores, tras el proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzó a regir el 1 de enero de 2023.

La institución fiscalizadora y la empresa de telecomunicaciones llegaron a este acuerdo mediante un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC). La compensación, que asciende a un total de $8.500 millones, beneficiará a clientes de servicios de telefonía móvil, fija y televisión de pago.

La situación surgió a raíz del proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzaron a regir desde enero de 2023. Hecho que derivó en alzas de precio en planes y contratos sin la debida información previa a los consumidores.

El monto total será distribuido en dos grupos de clientes afectados, quienes recibirán compensaciones que van entre los $2.000 y $17.000, dependiendo del tipo de afectación. Además, los consumidores que ingresaron reclamos ante el Sernac hasta el 18 de diciembre de 2025 recibirán un monto adicional por concepto de “costo del reclamo”.

Los métodos de pago variarán según la situación de cada beneficiario y los montos serán revisados y validados mediante una auditoría externa.

Adicionalmente, Entel se comprometió a implementar una serie de medidas en sus comunicaciones y procedimientos relacionados con el término y la oferta de nuevos contratos. Estas incluyen avisos en su sitio web, comunicaciones por correo electrónico y la incorporación de una glosa explicativa en las boletas enviadas a sus clientes.