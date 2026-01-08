Kast sobre proyecto de reajuste: “Lo que no se hizo en 4 años, no se va a hacer el último mes”

En su intervención ante el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), el Presidente electo, José Antonio Kast, criticó el proyecto de reajuste al sector público impulsado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en momentos en que la iniciativa ingresó a tramitación con suma urgencia en el Congreso.

Frente al mundo empresarial, el líder del Partido Republicano marcó una de sus principales discrepancias con la actual administración, apuntando al momento político en que se presenta el proyecto y a las exigencias fiscales que, a su juicio, implica. “La reactivación también pasa por nosotros, porque tenemos que hacer un ajuste fiscal. No podemos gastar más de lo que ingresa”, sostuvo.

El próximo mandatario, fue enfático al referirse a la denominada “norma de amarre”, incluida en la iniciativa. “Por eso es tan malo que se empiece a discutir ahora una ley de amarre. Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía”, afirmó, agregando que “lo que no se hizo en cuatro años no se va a hacer el último mes, y menos usando resquicios”.

Kast también envió un mensaje directo al Parlamento, llamando a rechazar la propuesta. “Esperamos que el Parlamento en esto sea firme y diga que no corresponde, dentro de una ley de reajuste, pasar una ley miscelánea”, señaló.

Sus críticas se extendieron además a la gestión del Ejecutivo en áreas como crecimiento económico, seguridad y vivienda, así como a lo que calificó como discusiones apresuradas en la recta final del mandato, con efectos que impactarán directamente en su futura administración.

“Estamos cerrando una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo”, concluyó