Boric devuelve el golpe a Kast: lo acusa de mantener doble discurso y mentir como estrategia

“Tenemos que sincerar los números. Nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil y vemos cómo en estos días incluso tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante cuatro años”. La intervención durante la jornada de ayer ante Icare del Presidente Electo, José Antonio Kast, marcó un reinicio de los cruces entre él y el Presidente Gabriel Boric.

Apuntando contra la actual administración y su gestión económica, de seguridad y vivienda, el líder republicano afirmó que “estamos cerrando una etapa que se caracterizó, lamentablemente para nuestro país, por la improvisación, la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo“.

Así las cosas, el Mandatario se notificó durante la tarde de ayer del ataque: a través de su cuenta de X ―y a propósito de los resultados de la encuesta Casen 2024― Gabriel Boric afirmó que “mientras la derecha insiste en que Chile se cae a pedazos y habla de gobierno de emergencia, hoy la Casen nos informa que en nuestros cuatro años de gobierno, siguiendo la trayectoria sembrada por quienes nos antecedieron, en Chile retrocede significativamente la pobreza”.

Y, redoblando lo expuesto ayer, Boric calificó esta mañana las declaraciones de Kast como “lamentables”, por cuanto “además lo hace muchas veces en base a mentiras. Kast durante la campaña dijo explícitamente que nosotros habíamos aumentado la pobreza, por ejemplo. Eso se demuestra como completamente falso. Pero yo ya a estas alturas no espero que lo reconozcan”.

En conversación con FACTOS de Súbela Radio, afirmó que “siempre hablan de gobierno de emergencia, cuando hoy día un economista de Clapes UC dice que eso es muy difícil de sostener. Porque la macro en particular está en muy buenas condiciones”. Esto último citando la entrevista de ayer de Al Pan Pan, con Mirna Schindler, en donde el economista de Clapes UC Hermann González afirmó que “tenemos una economía macroeconómicamente sana, que está creciendo y que tiene un precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, en niveles extraordinariamente altos”.

En esa línea, el Presidente afirmó que la deuda pública durante su administración fue la menor de los últimos cuatro períodos. “Somos el gobierno que en conjunto con el Banco Central, que es autónomo, logró bajar la inflación que llegó a estar en 14%. Las exportaciones están en su mayor nivel histórico. El precio del cobre está en su máximo histórico”, complementó.

En base a lo último, Gabriel Boric se sumó a las críticas sobre el discurso utilizado por José Antonio Kast durante su campaña: “No es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que desgraciadamente pareciera que ayer retomó”.

“Yo espero que el próximo gobierno tenga una actitud en donde no busque encontrar enemigos externos ni ciudadanos de segunda categoría. Pero de lo que pueden tener certeza todos los ciudadanos que legítimamente pueden sentir temor es que también va a haber un sector político que sigue teniendo una alta representación tanto en el Congreso como en la sociedad, que los va a seguir defendiendo, y que no vamos a permitir que se retroceda en los derechos que hemos alcanzado después de tantos años de lucha y de trabajo”, sentenció.