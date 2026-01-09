Ciudadano chino se lanza desde edificio durante megaoperativo contra banda china en Meiggs

Un ciudadano de nacionalidad china, sospechoso de pertenecer a una banda criminal, resultó con lesiones de gravedad luego de lanzarse desde el segundo piso de un edificio durante un operativo policial desarrollado en el sector de Meiggs, en la comuna de Santiago. Esto, mientras se realizaban allanamientos simultáneos en edificios residenciales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Sazié con Abate Molina, cuando detectives de la Policía de Investigaciones realizaban allanamientos simultáneos en al menos dos torres residenciales. Según los primeros antecedentes, el sujeto se encontraba al interior de uno de los departamentos intervenidos y al percatarse de la presencia policial, intentó huir arrojándose desde altura.

El hombre fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y posteriormente trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado bajo custodia policial. En el mismo procedimiento, un segundo sospechoso de la misma nacionalidad fue detenido.

Este operativo se inserta en una investigación de mayor alcance que busca desarticular una organización criminal que operaría principalmente en el sector de Meiggs, en la comuna de Estación Central. De acuerdo con información preliminar, al menos cuatro ciudadanos chinos estarían siendo capturados en el marco de estas diligencias.

En total, la PDI y el Ministerio Público ejecutan procedimientos coordinados en cinco regiones del país. La indagatoria apunta a delitos de estafa y lavado de activos mediante el uso de criptomonedas, con cerca de 400 víctimas identificadas y un perjuicio económico estimado en 188 mil millones de pesos.

Además, se han despachado 53 órdenes de detención y la investigación involucra a 112 sociedades comerciales, cuyos vínculos están siendo analizados por los equipos especializados.