Fiscalía y PDI desarticulan banda que lavaba dinero proveniente de estafas internacionales

En un operativo a nivel nacional encabezado por el Fiscal Nacional Ángel Valencia, el Director General de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, y la Fiscal Regional Trinidad Steinert, más de 500 detectives allanaron 73 domicilios en Iquique, Santiago y Alto Hospicio, logrando la detención de 44 personas. La acción logró desarticular una organización criminal dedicada al lavado de activos.

La investigación se inició en mayo del año pasado tras una denuncia internacional recibida a través del FBI, la cual fue procesada por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Tarapacá y la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (Brianco). El grupo utilizó el sistema financiero chileno y la Zona Franca de Iquique para mover y ocultar dineros de estafas transnacionales ejecutadas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea y de otros negocios ilícitos, por montos que superarían los 180 millones de dólares.

El Fiscal Nacional Ángel Valencia explicó: “Esta investigación surge como consecuencia de una actividad de cooperación internacional entre el FBI y la Policía de Investigaciones que le transmiten la información a la Fiscalía. Los hechos se refieren principalmente a un conjunto de ciudadanos norteamericanos, aunque también hay de otros países, quienes fueron víctimas de fraudes cometidos vía informática”.

Pig butchering como metodología

Más de un tercio de los dineros blanqueados, unos US$ 67 millones, provino de estafas conocidas como “matanza de cerdos” que afectaron a cerca de 300 ciudadanos extranjeros, la mayoría adultos mayores estadounidenses. Se trata de un método de estafa concebido como un proceso prolongado de manipulación, orientado a la construcción de vínculos de confianza con las víctimas, principalmente adultos mayores con capacidad económica relevante y ahorros acumulados, a través de entornos digitales.

Según explican desde las policías, su origen se remonta a organizaciones criminales de origen asiático, particularmente en China que luego desplazaron sus centros operativos hacia países del sudeste asiático y expandieron progresivamente sus actividades a otras regiones del mundo.

“Se les engañó para hacerles creer que estaban efectuando inversiones en plataformas falsas, y para el efecto de transferir y lavar ese dinero, se ocupó una red de empresas chilenas ―algunas genuinas y otras de fachada― y el sistema financiero chileno, especialmente valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zona Franca de Iquique”, añadió el fiscal Valencia.

La fiscal regional Trinidad Steinert detalló que la investigación, fortalecida por unidades especializadas, estableció “que efectivamente aquí ha habido una defraudación de ciudadanos extranjeros, que creían estar invirtiendo en distintas plataformas, pero en verdad esos dineros eran traspasados de una empresa a otra en Chile”.

La organización, liderada por ciudadanos chinos ―usuarios de la Zona Franca― y chilenos, creó aproximadamente 119 sociedades comerciales. Estas seguían un modelo de tres categorías: empresas Kamikaze o Categoría A (para recibir fondos), Intermediarias o Categoría B (para fragmentar y triangular el dinero) y Consolidadas o Categoría C (empresas con actividad real que integraban los fondos ilícitos al sistema económico formal).

Los imputados serán formalizados por los delitos de lavado de activos y por pertenecer a una asociación criminal. La estructura contaba con asesores contables, profesionales bancarios, comerciantes informales y personas de bajos ingresos que figuraban como socios o representantes legales de las sociedades creadas.