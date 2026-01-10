Hace unos meses, cuando el ingeniero chileno Rodrigo Mahana, un empresario ligado a los instrumentos musicales, visitó a su tía en dos residencias de ancianos, recuerda que pensó “cómo mejorar la calidad de los adultos mayores”, ya que el servicio que pudo apreciar era bastante deficiente.

Tras meditarlo por algunos días creó senioradvisor una App que mide la calidad de residencias como una especie de “tripadvisor”, que no solo contempla residencias, sino también servicio domiciliario y tele asistencia.

La herramienta está diseñada para orientar a las familias en la búsqueda de asistencia, abarcando tanto residencias como cuidado domiciliario y salud mental. Rodrigo Mahana, su creador, señala: “Nuestro objetivo es aconsejar a las familias en este proceso tan trascendental a través de reseñas y opiniones de usuarios, para que puedan elegir informados”.

La plataforma no solo ofrece información sobre residencias, sino que también incluye artículos culturales y médicos. Su principal atractivo radica en mostrar las instalaciones a través de videos, permitiendo a las familias conocer el perfil de cada residencia: si es para autovalentes, personas con patologías avanzadas o de salud mental. “Queremos entregar herramientas no solo para quienes buscan un hogar, sino también para el cuidado domiciliario y servicios de ayuda remota para adultos mayores”, afirma Mahana.

“El proyecto se inspiró porque vi que en esa industria que se trabaja con los afectos y eso, y faltaba un poco de humanidad y dignidad. Queríamos mejorar un poco la calidad de los adultos mayores”, cuenta el ingeniero.

Las proyecciones indican que para 2050, uno de cada tres chilenos será adulto mayor. Sin embargo, un estudio del Observatorio del Envejecimiento UC revela que, a pesar de vivir más años, muchos chilenos no sienten que su calidad de vida haya mejorado. Factores como la baja educación, la dependencia y el trato desconsiderado que perciben de la sociedad afectan su satisfacción vital.

Actualmente, senioradvisor cuenta con una extensa base de datos sobre residencias y cuidadores domiciliarios en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, con planes de expandirse a otras zonas en los próximos meses.

En las últimas décadas, Chile mantiene un aumento en su población de adultos mayores, duplicando el número de personas mayores de 65 años. Según estadísticas del INE, hoy existen 2.587.238 personas en este segmento, posicionando al país entre los líderes latinoamericanos en proyecciones de envejecimiento poblacional.

La búsqueda de una residencia adecuada para los adultos mayores se ha convertido en una preocupación creciente para miles de familias que se definen a la tarea de dejar a un pariente en un hogar.

Existen más de 900 residencias en Chile dedicadas al cuidado de personas de la tercera edad, encontrar el lugar adecuado puede ser un proceso abrumador y, en ocasiones, se realiza a ciegas. Muchas veces el nerviosismo aumenta por casos aparecidos en TV donde muestran malos tratos con quienes no pueden defenderse o un servicio precario.