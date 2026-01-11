Vallejo acusa que Kast “tiró la cadena” y congeló acuerdos para destrabar proyectos del Gobierno

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, acusó este domingo un congelamiento del diálogo con la oposición para avanzar en proyectos clave del Ejecutivo, situación que atribuyó a un cambio de actitud de los parlamentarios opositores tras intervenciones públicas del Presidente electo, José Antonio Kast, a dos meses del término del mandato de Gabriel Boric.

En entrevista con el programa “Estado Nacional” de TVN, la vocera de Gobierno afirmó que, pese a que existían acuerdos técnicos avanzados en iniciativas relevantes, las conversaciones políticas se habrían interrumpido de forma abrupta. Entre los proyectos pendientes mencionó Sala Cuna para Chile, el Sistema Nacional de Cuidados y el fin del CAE con la creación del FES, los que calificó como temas “transversales” y con impacto directo en la vida de las personas.

“Hay como una especie de congelamiento en las conversaciones con los parlamentarios de oposición, después de haber flexibilizado harto las posiciones, y pareciera ser que el Presidente electo llamó a tirarle la cadena. Yo espero que así no sea”, señaló Vallejo, agregando que tras las críticas del mandatario electo y su equipo “no han habido contestaciones de teléfono”.

La ministra sostuvo que se ha intentado instalar la idea de una suerte de transición política anticipada, en la que el actual Gobierno no debería seguir impulsando su agenda legislativa. “Ese discurso de ‘para qué quieren legislar, si ya van de salida’, nosotros no lo vamos a permitir, porque el Presidente hoy en ejercicio es Gabriel Boric”, remarcó.

Consultada sobre si José Antonio Kast habría dado una instrucción directa a los parlamentarios de oposición, Vallejo respondió que el cambio de escenario se produjo “desde arriba o desde su equipo”, aunque evitó afirmarlo de manera categórica. “Algo pasó”, insistió.

Finalmente, la vocera llamó a retomar el diálogo político y a transformar los acuerdos técnicos ya alcanzados en acuerdos políticos, “por el bien del país” y de la forma de hacer política que, dijo, se ha logrado construir durante el actual período.