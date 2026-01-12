La Semana Política: la administración Boric entra a su recta final

En un nuevo programa de La Semana Política, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, y el abogado del Frente Amplio Leonardo Jofré, abordaron los principales desafíos para el Gobierno a dos meses de que concluya el mandato del Presidente Gabriel Boric, y las complicaciones en la tramitación legislativa de proyectos aún pendientes.

“Hay proyectos que puede que se tramiten más rápido que otros. Al FES le veo hartas complicaciones, sobre todo por el drama que tuvo en la Cámara de Diputados. Ahora en el Senado no hay mucho consenso de aprobarlo (…) y hacerlo mal puede traer consecuencias a corto y largo plazo”, dijo Zañartu.

La abogada también agregó que el congelamiento de las conversaciones entre oficialismo y oposición “es algo esperable, considerando la tensión con la ley de reajuste del sector público y las acusaciones debido al desfinanciamiento del mismo reajuste, lo que tendrá consecuencias para el gobierno entrante”.

Añadió que “lo más complicado es el proyecto de eutanasia, porque es un tema que ataca la ideas valóricas del gobierno electo, además divide a la derecha en liberales y conservadores. Entonces, esa va a ser una discusión interesante”.

Respecto del término de la administración Boric, Jofré destacó que habrá un doble efecto. “Por un lado, la valoración de los avances sociales del gobierno, a lo que se suma un contexto con baja en la inflación y aumento en la inversión. Eso va a significar que el Presidente Boric entregue un país estabilizado frente a la crisis que existía en el gobierno de Sebastián Piñera”, enfatizó.

En relación a la plataforma que han estado desarrollando desde el Ejecutivo para defender el legado del Presidente Gabriel Boric, bajo el título “1000 avances”, el abogado acotó que ha existido “un problema de comunicación evidente, de forma transversal durante el gobierno, y eso implica que hay que corregirlo a futuro, para que sea visto en términos concretos cómo este gobierno sí mejoró la calidad de vida estructuralmente de muchos chilenos y chilenas”.