Carabinero es herido a bala durante segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio

Un nuevo episodio de violencia marcó este martes el segundo día del operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, en la región de Valparaíso. Un carabinero resultó herido a bala mientras participaba en el despliegue para avanzar en la recuperación de los terrenos ocupados.

La general Patricia Vásquez detalló que los primeros incidentes ocurrieron cerca de las 05:40 horas, cuando personal policial llegó hasta el sector de la calle Antonio Núñez de Fonseca y fue recibido con el lanzamiento de 19 bombas incendiarias. “Por lo tanto, se aseguró el terreno usando los disuasivos químicos, de acuerdo a protocolo”, explicó.

Más tarde, alrededor de las 07:00 horas, durante el ingreso de un dispositivo de refuerzo de Control de Orden Público de Valparaíso, un sargento segundo fue alcanzado por un impacto balístico de 9 milímetros. Según la jefa policial, el funcionario “se encuentra bien, se encuentra estable”, y la lesión fue “a la altura del codo izquierdo”.

Vásquez advirtió que este hecho obligará a extremar las precauciones. “Eso nos llama a que el procedimiento de Carabineros va a ser mucho más lento; vamos a ir asegurando el terreno de a poco”, sostuvo, agregando que el sector presenta condiciones de alta peligrosidad para el personal desplegado.

La general recordó además que en la jornada anterior un funcionario de la PDI había resultado lesionado por perdigones, reforzando la evaluación de que se trata de un “terreno hostil”. En ese contexto, informó que se han desplegado equipos especializados, en coordinación con el Ministerio Público, para identificar “desde dónde están operando estos antisociales en contra de Carabineros”.

Producto de la violencia, aún no se ha logrado ingresar a la parcela 13, una de las zonas que debían ser intervenidas este martes junto a la parcela 15. “Dado los hechos de violencia, demoraremos más de lo presupuestado”, advirtió la autoridad policial.

El desalojo de la megatoma, que abarca varias parcelas del Cerro Centinela, estaba previsto que se extendiera por al menos tres meses. En la primera jornada se registraron tres personas detenidas, una retroexcavadora incendiada y 44 familias desalojadas, en un proceso que ahora enfrenta mayores dificultades por la escalada de enfrentamientos.