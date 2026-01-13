Tribunal absuelve a Claudio Crespo y agresión que cegó a Gustavo Gatica queda sin responsables

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo en la causa por las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante una protesta el 8 de noviembre de 2019, poniendo fin a más de cinco años de proceso judicial.

La jueza Cristina Cabello, presidenta del tribunal, sostuvo que “no es posible atribuirle (a Claudio Crespo) participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos”, desestimando la acusación por la que la Fiscalía solicitaba 12 años de cárcel por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas.

En su resolución, el tribunal concluyó que “el disparo fue percutado por la escopeta que portaba el acusado”, al establecer que al momento de la lesión “ni Cárdenas ni Saldivia estaban disparando”, por lo que “resulta forzoso determinar que el único autor posible de esos disparos es el acusado”. Sin embargo, los jueces indicaron que “no es posible determinar con certeza cómo se comportan las postas al ser disparadas”, lo que impidió establecer una infracción a los reglamentos.

El fallo también abordó el contexto del operativo policial, señalando que Gustavo Gatica “se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial”, lo que fue calificado como una “agresión ilegítima de carácter letal”. En ese escenario, el tribunal sostuvo que “la realización de la remetida, ejecutada a 18:07 horas, con la escopeta antidisturbios y las carabinas lanzagases, se encontró plenamente justificada al amparo de la normativa vigente”, calificándola como una respuesta “necesaria, proporcional y legal”.

Asimismo, los magistrados señalaron que el reglamento policial “no establece alguna regulación respecto a la forma en que debe efectuarse el disparo, considerando distancia y direccionamiento”, lo que fue clave para descartar responsabilidad penal de Crespo, pese a dar por acreditado el origen del disparo.

El juicio se extendió por más de 330 audiencias, en las que la Fiscalía y los querellantes intentaron probar que Crespo fue responsable de las graves lesiones sufridas por Gatica, mientras la defensa cuestionó los peritajes y el principio de objetividad del Ministerio Público, alegando que no se investigó el comportamiento de los manifestantes ni la conducta previa de la víctima.

A la audiencia de lectura de veredicto asistieron, entre otros, el diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser y la diputada y senadora electa Camila Flores, quienes acudieron a respaldar al excarabinero. El caso de Gustavo Gatica es uno de los más emblemáticos de los traumas oculares ocurridos durante el estallido social de 2019 y, tras este fallo, queda sin responsables penales.

Reacciones

El diputado electo Gustavo Gatica lamentó “el resultado, sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado en el ámbito más personal, yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo”.

“Voy a tener una reunión con mis abogados y vamos a llegar hasta la última instancia para que acá se haga justicia. Creo súper relevante, por el bien de nuestra democracia, por el Chile del futuro, que estos casos no pueden quedar impunes. Casos tan graves como la pérdida de visión no pueden quedar impunes. Entonces yo les quiero decir a todos acá en la prensa y las personas que están aquí rodeándome que se queden tranquilas, que nosotros vamos a conversar con los abogados sobre la nulidad del juicio y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. si es necesario a cortes internacionales, así lo vamos a hacer”, cerró.

Crespo, en tanto, indicó que “este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile, a todos aquellos carabineros funcionarios que día tras día, abnegadamente, cumplen con su labor, arriesgan su vida e incluso hoy día su libertad”.

“Se hizo justicia porque no puede ser que en este país, en Chile, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tan magnitud a los Carabineros que lo único que hicimos, lo único que hicimos en el estallido, y yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden”, agregó.

“Se ha hecho justicia. Desde el día 1 hemos estado apoyando al comandante Claudio Crespo. Siempre hemos creído en su total inocencia y hoy ha sido absuelto. Luego de más de 200 días de persecución judicial, del activismo judicial de nuestro país, se comprueba finalmente que él era inocente”, dijo Camila Flores (RN).

Eduardo Durán (RN) sostuvo: “Hoy celebramos un hecho que debería hacernos reflexionar como país y como sociedad, el cese de una jornada de violencia en la que fueron gravemente heridos muchos carabineros que estaban cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía frente a desórdenes públicos (…) valoramos a cada carabinero que fue blanco de ataques injustificables en la vía pública y reivindicamos su labor por mantener la paz y el orden en nuestra sociedad”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, indicó: “Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica. Esta decisión consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos ocurrida en 2019, pese a los antecedentes sobre uso de la fuerza fuera de protocolo y responsabilidad de Claudio Crespo”.

“Lo de hoy es una pésima señal para Chile. Cuando un agente del Estado deja ciego a un joven y no hay justicia, se erosiona la democracia. La violencia policial no puede normalizarse. Como médico y senador seguiré exigiendo verdad, justicia y no repetición”, sostuvo el senador socialista Juan Luis Castro.

El senador Daniel Núñez (PC) consideró que “cuando la justicia deja en la impunidad violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, la democracia se debilita. Fallo que absuelve a Crespo es un golpe a la confianza. Gatica quedó ciego y hoy el Estado no asume sus responsabilidades y abre la puerta para que se repita”.

“Qué vergüenza, qué dolor, qué asco cuando dejan libre a un criminal. Claudio Crespo le disparó a Gustavo dejándolo ciego y ahora lo absuelven como si fuera una inocente paloma”, apuntó el diputado Tomás Hirsch (AH).

El diputado Gonzalo Winter (FA), manifestó: “Hoy nuestro país suma una nueva injusticia, un fallo que absuelve a un funcionario policial que cegó a un manifestante; una violación de derechos humanos que termina en la impunidad. En este día amargo, toda mi solidaridad y apoyo para Gustavo”.