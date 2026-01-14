Así fue el operativo que terminó con la detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

Durante la madrugada de este miércoles, la Fiscalía Regional de Los Ríos y Carabineros concretaron un amplio operativo que terminó con la detención de cuatro personas por el asesinato de Julia Chuñil, desaparecida y luego hallada sin vida tras los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil.

Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, hijos de la víctima, además de Bermar Flavio Bastias Bastidas, exyerno de la mujer. Según informó la Fiscalía encabezada por Tatiana Esquivel, a los tres hijos se les imputará el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le formalizará por homicidio calificado, con la agravante de alevosía.

Las detenciones se lograron tras una investigación que la Fiscalía calificó como compleja, silenciosa y reservada, cuyos antecedentes serán expuestos en la audiencia de control de detención y formalización que se realizará en las próximas horas.

Carabineros registró en video parte del procedimiento, material que fue difundido para mostrar el despliegue policial que permitió ubicar y detener a los cuatro imputados por su presunta participación en el crimen.