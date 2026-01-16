Crespo arremete tras su absolución: acusa sesgo de Fiscalía y apunta a Boric por “intromisión”

A solo tres días de ser absuelto por la justicia, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo salió con los tapones de punta. En una dura entrevista con La Tercera, no solo cuestionó el trabajo del Ministerio Público, sino que también apuntó directamente al Presidente Gabriel Boric, acusándolo de cruzar una línea que —a su juicio— no corresponde en una democracia.

Las declaraciones llegan luego de que el Mandatario señalara el martes pasado que le costaba imaginar “qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales que tiene todo el equipamiento que tienen Fuerzas Especiales, contra un manifestante que claramente no está ni armado y que tiene las consecuencias que tiene”. En la misma intervención, Boric fue más allá: sostuvo que si se establecía que una persona le quitó los ojos a otra, no podía haber impunidad. “Nuestro abrazo, nuestro respeto a Gustavo y a su familia”, agregó.

Crespo respondió sin rodeos. “Yo creo que ahí el Presidente está tremendamente equivocado. Él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal”, afirmó. Según el exoficial, los poderes del Estado deben mantenerse claramente separados, y lo dicho por Boric no cumpliría con ese estándar.

“Acá los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia”, insistió. Y remató con una crítica directa al cierre del mandato presidencial: “El Presidente ya está por entregar su mandato, le quedan cuánto, un mes y medio, y no está actuando como un Presidente. Acá no hay impunidad: habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”.

Pero Crespo no se quedó solo en La Moneda. También cargó con fuerza contra la Fiscalía, a la que acusó de investigar con una conclusión previa en mente. “Acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo”, sostuvo. Según su versión, los fiscales habrían definido desde un inicio su responsabilidad y luego buscaron las pruebas para sostener esa tesis.

“El trabajo fue pésimo”, sentenció. “El fiscal debe buscar la verdad, no una condena. No puede investigar con una idea preconcebida. Eso les costó una absolución unánime”.

Así, tras el fallo judicial, Crespo optó por pasar al ataque: defendiendo el veredicto, cuestionando el rol de la Fiscalía y acusando al Presidente de sobrepasar sus atribuciones en uno de los casos más emblemáticos y sensibles heredados del estallido social.