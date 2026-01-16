Productividad registra dos años de crecimiento positivo y aportará hasta un 0,6% al PIB en 2025

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) presentó este viernes su Informe Anual de Productividad 2025, que entregó cifras positivas para el crecimiento económico. El reporte reveló que la productividad registró dos años consecutivos de resultados positivos en 2024 y 2025, una dinámica que no se observaba desde el bienio 2011-2012, excluido el período excepcional de la pandemia.

La novena edición del Informe CNEP 2025 fue presentada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en una actividad encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el presidente de la CNEP, Pablo García. Al lugar también asistieron actores del mundo público y privado.

Según el reporte,la CNEP proyecta que para 2025 la Productividad Total de Factores (PTF) aportará entre 0,5% y 0,6% al crecimiento del PIB. Esta cifra implica que cerca de una cuarta parte del crecimiento económico proyectado se explica por “mejoras en eficiencia adicionales a la mayor utilización de trabajo y capital”.

El secretario ejecutivo de la CNEP, Rodrigo Krell, explicó que este resultado es relevante porque parte del crecimiento no depende solo de más cantidad de trabajadores o mayor inversión, sino de un uso más eficiente de los recursos disponibles.

“En términos simples, la productividad se refiere al grado de eficiencia con que una economía utiliza los recursos disponibles, particularmente el trabajo y el capital. A diferencia de estos factores, cuya expansión enfrenta límites, la productividad tiene un potencial de mejora prácticamente ilimitado, lo que la convierte en un elemento clave para un crecimiento económico sostenible”, señaló Krell.

La minería lideró las alzas sectoriales con 1,7% en 2024, revirtiendo una tendencia negativa de dos décadas. El sector energético también destacó con 3% de crecimiento, impulsado por la transición hacia fuentes renovables. En contraste, la construcción volvió a mostrar cifras negativas con una caída de 2%, profundizando una trayectoria de deterioro que, según el informe, se mantiene desde mediados de la década de 1990.

El informe atribuye estos avances a dos fenómenos principales: la automatización empresarial en un contexto de escasez de mano de obra, evidenciada por el mayor gasto en consultoría tecnológica; y el repunte exportador, que tras 20 años de estancamiento creció 6,6% en 2024 y proyecta 4,6% adicional este año, alcanzando récord en número de empresas exportadoras.

Pese a la mejora reciente, advierten que aún es temprano para afirmar que se trata de un cambio estructural consolidado. En 2023, el país se ubicó entre los cuatro con menor productividad por hora trabajada dentro de la OCDE, con niveles cercanos al 50 % del promedio del bloque. Además, mientras entre 1991 y 2013 la productividad laboral creció a un ritmo promedio de 3,3 % anual, entre 2014 y 2024 ese crecimiento se desaceleró a cerca de 1,1 %.