PAÍS
[Lo+leído]Director del Hogar de Cristo anticipa crisis económica severa si se eliminan subsidios
Juan Cristóbal Romero advirtió que si se cortan ayudas como la PGU y el Ingreso Ético Familiar “vamos a enfrentar (…) una situación económica severa”, al tiempo que llamó a reactivar los ingresos laborales de los hogares más pobres.
- Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, alertó que la baja de casi 600 mil personas en pobreza según la Casen 2022–2024 se explica principalmente por subsidios estatales y no por mayores ingresos laborales.
- Advirtió que un eventual recorte de ayudas económicas podría llevar a una parte importante del país a una situación económica severa.
- Destacó que la PGU y el Ingreso Ético Familiar están bien focalizados, beneficiando proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos.
- Sin embargo, sostuvo que la reducción de la pobreza basada solo en subsidios no es sostenible y que urge reinsertar a los más pobres en el mercado laboral.
- Señaló que el primer decil prácticamente no genera ingresos laborales, lo que explica que la pobreza baje mientras caen los ingresos del trabajo en los sectores más vulnerables.