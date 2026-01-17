[Lo+leído]Director del Hogar de Cristo anticipa crisis económica severa si se eliminan subsidios

Juan Cristóbal Romero advirtió que si se cortan ayudas como la PGU y el Ingreso Ético Familiar “vamos a enfrentar (…) una situación económica severa”, al tiempo que llamó a reactivar los ingresos laborales de los hogares más pobres.

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, alertó que la baja de casi 600 mil personas en pobreza según la Casen 2022–2024 se explica principalmente por subsidios estatales y no por mayores ingresos laborales.

Advirtió que un eventual recorte de ayudas económicas podría llevar a una parte importante del país a una situación económica severa.

Destacó que la PGU y el Ingreso Ético Familiar están bien focalizados, beneficiando proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos.

Sin embargo, sostuvo que la reducción de la pobreza basada solo en subsidios no es sostenible y que urge reinsertar a los más pobres en el mercado laboral.

Señaló que el primer decil prácticamente no genera ingresos laborales, lo que explica que la pobreza baje mientras caen los ingresos del trabajo en los sectores más vulnerables.