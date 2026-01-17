“Muñeca Bielorrusa”: ahora abren investigación contra presidenta del PS, Paulina Vodanovic

La trama de la “muñeca bielorrusa”, que investiga sobornos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, sumó una nueva arista con una causa paralela. Esta vez la indagatoria tiene como “sujeto de interés” a la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

La investigación, a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, fue abierta luego de que el OS-7 de Carabineros le remitiera las escuchas telefónicas de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle respectivamente, ambos imputados en la trama principal y recientemente formalizados.

Según la investigación de T13, parte de esas escuchas quedaron plasmadas en informes policiales adjuntados a la carpeta investigativa. Entre ellos, se cuenta la interceptación donde se menciona el eventual rol de Vodanovic en el nombramiento de uno de los conservadores. Dicha registro fue apartado y dejado en custodia, con acceso limitado para los investigadores.

Fuentes del caso señalaron que una de las escuchas es entre un “operador judicial” y uno de los conservadores, donde se menciona en más de una oportunidad el nombre de la senadora por el Maule. Debido a ello, se decidió separar esta investigación y abrir una causa con un RUC (Rol Único de Causa) distinto. Lo que se busca determinar es una eventual retribución a la senadora por el conservador al que se le vincula a la parlamentaria, siendo este Najle. Las primeras diligencias de esta indagatoria deberán dar cuenta del real sustento de las menciones realizadas sobre la congresista.

Desde el Ministerio Público reafirmaron lo imposibilitado del ente de emitir comentarios respecto de las diligencias, “por tratarse de materias amparadas por el deber legal de reserva que rige la etapa investigativa, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal”.

Vodanovic se suma a senadora Carvajal entre las involucradas

La investigación se suma a los nuevos antecedentes destapados de la “Muñeca Bielorrusa”: el pasado jueves el medio Ciper consignó que uno de los imputados en la causa, el abogado que representó al consorcio CBM Eduardo Lagos declaró la senadora por el Ñuble, Loreto Carvajal (PPD), realizó gestiones para que Najle asumiera como conservador de Chillán, a cambio de una retribución económica. La cifra fue especificada el día de hoy. Según acusó Lagos en su testimonio otorgado entre el 6 y 7 de enero presente, la parlamentaria habría recibido $ 300 millones por la gestión.

Consultada por el citado medio, la senadora afirmó que la declaración del abogado correspondería a un acto “revanchista” de su parte, por cuanto su marido, Gabriel Silber ―exdiputado, abogado y socio de Lagos en el estudio Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Limitada―, se encuentra colaborando con la investigación.

“Quisiera pensar que esto no es un acto sino revanchista, infame, [que] obviamente trata de generar una acción que haga menoscabar mi imagen pública (…). Cuánto ha pasado en todo este tiempo y que salga ahora una versión de esta naturaleza, obviamente que parece una acción de índole malvada. Es bien doloroso escuchar que la gente calumnie de esta manera, sin fundamentos (…) Solo, me imagino, por venganza”, aseveró.