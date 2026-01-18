A 19 asciende la cantidad de víctimas fatales por megaincendio en el sur

Una combinación de temperaturas superiores a los 30 grados, un viento puelche que en momentos superó los 50 kilómetros por hora y la llegada de la noche (el sábado) fueron algunos de los factores que se combinaron para generar la primera catástrofe colectiva que afecta al país este año 2026, que se ensañó con varias comunas del Gran Concepción, especialmente con Penco y Tomé, dejando un saldo inicial de 18 personas fallecidas y una cantidad de viviendas destruidas o dañadas que se cree pueden ser superior a las mil.

En efecto, las llamas hicieron desaparecer amplios sectores poblacionales en sectores como Punta de Parra (Tomé) y Lirquén, donde los afectados vivieron una tormenta de fuego muy semejante a la que se han registrado antes en otras grandes catástrofes, como Santa Olga, Santa Juana y Viña del Mar, como lo confirmó al cierre de esta edición el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Con las primeras luces del día se comenzó a confirmar la existencia de varios cuerpos y también aparecieron las críticas, de parte del Gobernador Regional del Bíobío, Sergio Giacaman (Independiente/UDI), quien aseguró que pese a que el Presidente Boric había informado en la madrugada (a las 3.27 de la mañana) que se implementaría el estado de emergencia, el decreto respectivo no había sido firmado, impidiendo de ese modo que las tropas de la Armada comenzaran a operar.

Sin piso

Sin perjuicio de que el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, descartó lo anterior, diciendo que desde primera hora que los militares estaban cumpliendo labores de ayuda humanitaria, quien le quitó el piso a Giacaman fue el Presidente electo, José Antonio Kast, quien le rayó la cancha a todo su sector a las 11.10 de la mañana, por medio de un mensaje en su cuenta de X: “No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia”.

Frente a los devastadores incendios en Ñuble y Bio Bio, hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia. No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia. — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 18, 2026

La disposición de Kast fue refrendada por Boric más tarde, al llegar a Concepción a eso de las 16 horas, cuando informó que se había comunicado con su sucesor, para informarle lo que estaba sucediendo, aseverando además que le dijo al republicano que “debemos ser uno” y que “conversé con el Presidente electo para darle toda la información que teníamos disponible. Él también va a tener alguna conversación con autoridades de la zona más tarde. Y esto lo tenemos que afrontar en conjunto: gobierno saliente y el futuro gobierno debemos ser uno en el marco de esta catástrofe para responderle a los chilenos y chilenas que hoy nos necesitan”.

A las 20.32 el Presidente electo publicó un posteo en el cual dijo que “agradezco la reunión junto a mi equipo con los Gobernadores de Bío Bío, Ñuble y Maule; y los Alcaldes de Penco y Tomé, para analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción”.

Junto a ello, publicó una foto de una reunión por Zoom en la cual se ve las imágenes de los alcaldes de Concepción (Héctor Muñoz, PSC), Penco (Rodrigo Vera, Independiente/UDI) y Tomé (Italo Cáceres, independiente), además de parte de su próximo gabinete: el arquitecto Iván Poduje, quien asumiría en Vivienda y Urbanismo; Claudio Alvarado (Segpres o Interior) y Martín Arrau (Obras Públicas). Además de ellos, también estaba presente el abogado Fernando Barros que, como trascendió este fin de semana, comenzó a sonar como el sucesor de Adriana del Piano en Defensa. En la imagen también se aprecia a los gobernadores de Maule (Pedro Alvarez Salamanca, UDI) y de Ñuble (Oscar Cristóstomo, PS).

Balance

Luego del último Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid), que fue encabezado por el ministro Cordero, este informó que la cantidad de víctimas fatales subió a 19, 18 de ellas en la Región del Bíobío y uno en Ñuble. A estos se suman 300 en el Biobío y 14 en Ñuble.

Asimismo, informó de 325 casas destruidas entre ambas regiones (25 en Ñuble y 300 en Biobío), no obstante más de 1.140 se encuentran en evaluación para determinar el nivel de daños. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que dos toneladas de elementos de primera necesidad ya se encuentran gestionados para ser enviados a la zona afectada, atendiendo a los requerimientos de los municipios de la zona.

En tanto, desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones reportaron la afectación de 212 sitios con antenas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. A estos se suman seis colegios dañados según un reporte del Ministerio de Educación: cuatro completamente destruidos, y otros dos con daños de mediada gravedad. Por su parte, el Ministerio de Salud solo debió reportar dos evacuaciones desde centros de salud, sin lamentar infraestructura destruida.

En cantidad de incendios, este domingo Conaf y bomberos debieron combatir un total de 23 en todo el país, concentrados en las regiones de La Araucanía (cinco), Ñuble y Bíobío, ambas con siete. Entre ambas regiones se han consumido 25 mil hectáreas. “Estamos en presencia de un incendio que constituye un evento extremo, equivalente en términos de intensidad como megaincendio a los que tuvimos el año 2017, 2023 y 2024”, anotó Cordero.

“Estos incendios han generado intensos y frecuentes procesos de evacuación, los cuales han sido reforzados a través de mensajería SAE (…) A las 19:00 de hoy, tenemos 79 mensajes enviados hoy 18 de enero, los cuales se suman a los 42 que se enviaron durante la jornada de ayer”, complementó en la descripción la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

“Tenemos para mañana un día con condiciones meteorológicas también complejas. Habíamos venido informando desde hace varios días sobre este pronostico meteorológico que nos ponía en un escenario de altas temperaturas, que son un riesgo para la salud de las personas (…) Este mismo escenario genera condiciones propicias para la propagación de incendios forestales. Las consecuencias están a la vista (…) Por ello insistimos e el llamado a las personas a no hacer uso del fuego bajo ninguna circunstancia. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para evitar que se generen nuevos focos de incendio”, agregó Cebrián.

Cordero también informó que, frente a las llamas que están en las inmediaciones del complejo penitenciario de Bío Bío, ubicado en Concepción y que alberga a casi 3.500 reos, explicó que existía un plan de contingencia para realizar una evacuación de emergencia, no obstante todavía no era necesario aplicarlo. “Del mismo modo, Gendarmería se ha coordinado tanto con Carabineros y la Policía de Investigaciones en el evento de que durante el transcurso de la noche esto fuese necesario, realizar los apoyos respectivo para el traslado de las personas privadas de libertad”, agregó.

Regiones de Ñuble y Biobío, las más azotadas

Hasta las 21:00 de hoy, Conaf informó a través de su sitio web que más de dos mil hectáreas de la Región del Ñuble se encuentras afectadas por los incendios, concentradas principalmente en la comuna de Quillón (incendio ‘Monte Negro’, aproximadamente 1.500 ha.) y Ránquil (500 ha.). No obstante, se cuentan en total trece siniestros, presentes en los sectores de El Carmen, Bulnes, San Nicolás, San Ignacio, Coelemu, Yungay y Portezuelo. De estos, siete se encuentras en combate y seis en estado controlado.

Según informa Senapred, en Ñuble se encuentra desplegado personal de Bomberos de diferentes puntos de la región, además de elementos de Quellón, Valparaíso y Viña del Mar. A ello se suman brigadas de tierra, personal de tierra, equipos técnicos, helicópteros ligeros, medianos, semipesados, aviones cisterna tanto de Conaf como de Arauco.

En la Región de Biobío, en tanto, la superficie afectada supera las 18.500, y en donde se desarrollan 24 incendios en total, de los cuales siete se encuentran en combate y 11 en estado controlado, con otros seis en estado de observación. El siniestro Trinitarias (comuna de Concepción) es el más devastador desde su origen el sábado, con 10.621 hectáreas consumidas.

Le sigue el de Rancho Chico (comuna de Concepción, 5.079 ha.), Rucahue Sur (Laja, 2.000 ha.), San Lorenzo (Florida, 700 ha.) y Siete Árboles (Nacimiento, 102 ha.).