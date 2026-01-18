[Lo+leído] Kast anuncia que va a “sorprender” con apoyo a la ciencia

En medio de los temores por recortes y una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo afirmó ante el Congreso Futuro que “Chile no tiene futuro sin ciencia” y que su gobierno “los va a sorprender” con una agenda de innovación y desarrollo.

En un contexto marcado por la inquietud de la comunidad científica ante posibles recortes presupuestarios y una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo buscó despejar dudas sobre el rumbo de su futura administración.

Durante su intervención en el Congreso Futuro, sostuvo de manera enfática que “Chile no tiene futuro sin ciencia”, subrayando el rol estratégico del conocimiento para el desarrollo económico y social del país.

El mandatario electo afirmó que la ciencia, la innovación y la tecnología serán pilares centrales de su proyecto de gobierno, en contraste con los temores de un debilitamiento institucional del sector.

Añadió que su administración presentará una agenda ambiciosa en materia de innovación y desarrollo, orientada a fortalecer capacidades científicas y su impacto en el crecimiento.

Finalmente, aseguró que su gobierno "los va a sorprender", enviando una señal política de respaldo al mundo académico y científico frente a las incertidumbres actuales.