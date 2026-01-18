Publicidad
[Lo+leído] Kast anuncia que va a “sorprender” con apoyo a la ciencia

Por: El Mostrador

En medio de los temores por recortes y una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo afirmó ante el Congreso Futuro que “Chile no tiene futuro sin ciencia” y que su gobierno “los va a sorprender” con una agenda de innovación y desarrollo.

  • En un contexto marcado por la inquietud de la comunidad científica ante posibles recortes presupuestarios y una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, el Presidente electo buscó despejar dudas sobre el rumbo de su futura administración.
  • Durante su intervención en el Congreso Futuro, sostuvo de manera enfática que “Chile no tiene futuro sin ciencia”, subrayando el rol estratégico del conocimiento para el desarrollo económico y social del país.
  • El mandatario electo afirmó que la ciencia, la innovación y la tecnología serán pilares centrales de su proyecto de gobierno, en contraste con los temores de un debilitamiento institucional del sector.
  • Añadió que su administración presentará una agenda ambiciosa en materia de innovación y desarrollo, orientada a fortalecer capacidades científicas y su impacto en el crecimiento.
  • Finalmente, aseguró que su gobierno “los va a sorprender”, enviando una señal política de respaldo al mundo académico y científico frente a las incertidumbres actuales.

