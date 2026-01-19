Boric y Kast hacen gesto de unidad contra los incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se reunieron este lunes en el Palacio de La Moneda para abordar de manera conjunta la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble. La cita, que se extendió por poco más de una hora, marcó el tercer encuentro entre ambos desde la segunda vuelta presidencial.

En la reunión participaron también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y Claudio Alvarado, quien suena como futuro titular de esa cartera en el próximo gobierno. Tras el encuentro, Boric y Kast realizaron una declaración conjunta desde el Palacio de Gobierno.

“Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país, particularmente en las regiones de Ñuble y Biobío”, señaló Boric, agregando que “desgraciadamente, tenemos la certeza que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas, lo que de seguro va a aumentar significativamente”.

El Presidente destacó además el despliegue estatal desde el inicio de la emergencia y agradeció la disposición del mandatario electo. “Quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho también a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, afirmó.

Boric también respondió a las críticas por un supuesto retraso en decretar el estado de catástrofe, mencionando la evacuación marítima en Punta Parra, comuna de Tomé. “Si no se hubiese concretado, seguramente hoy día estaríamos hablando de más fallecidos”, sostuvo, enfatizando que las instituciones han estado en terreno “desde el primer momento”.

A continuación, Kast tomó la palabra y valoró la instancia de coordinación durante la transición. “Quiero valorar la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo”, indicó, agregando que “no correspondía nada más que ponernos a disposición a colaborar en la posición que nosotros tenemos”.

El mandatario electo puso énfasis en la etapa posterior a la emergencia. “Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros”, afirmó, recalcando la necesidad de una planificación ordenada una vez superada la fase más crítica del combate de los incendios.

Kast también respaldó el llamado del Ejecutivo a la ciudadanía a respetar las instrucciones de las autoridades. “Es muy importante que la ciudadanía esté muy atenta a las instrucciones que se den del gobierno, que respeten a las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas que están desplegadas”, sostuvo, advirtiendo que “si nosotros no colaboramos activamente con las personas que nos están cuidando, es muy difícil operar en una emergencia como esta”.

Asimismo, hizo un llamado a canalizar adecuadamente la ayuda. “Necesitamos también que todas las personas que quieren colaborar, las organizaciones sociales y los municipios, estén muy coordinados con lo que haga el gobierno para que la ayuda llegue oportunamente donde tiene que llegar”, afirmó, subrayando que “esta es una emergencia y por eso existen mandos únicos que tienen que coordinar esto”.

Finalmente, Kast agradeció al equipo que lo acompañó a La Moneda y que se mantiene trabajando en la emergencia y en la transición: Claudio Alvarado, Iván Poduje, María Jesús Wulf y Martín Arrau, todos mencionados como parte de su futuro gabinete, cuya presentación oficial está prevista para este martes.

La declaración conjunta finalizó con un apretón de manos entre Boric y Kast, en una señal de coordinación institucional frente a una de las emergencias más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.