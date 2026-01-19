Gobierno descarta vuelos nocturnos para enfrentar temporada crítica de incendios

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afecta a las regiones del Biobío y Ñuble, el Gobierno descartó la implementación de vuelos nocturnos para el combate aéreo de incendios. La medida había sido anunciada hace casi un año por la entonces directora de Conaf, Aída Baldini.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el combate aéreo nocturno no es una herramienta que pueda activarse de forma inmediata frente a una emergencia, ya que supone adaptaciones específicas en aeronaves, infraestructura adecuada, pilotos entrenados para operaciones de alto riesgo y protocolos de seguridad estrictos.

“Respecto a los organismos técnicos y al análisis que se ha realizado, tanto expertos del Servicio Forestal de Estados Unidos como Conaf estimaron que aún no es factible utilizar vuelos nocturnos, y que se requiere un plan de alrededor de cuatro años para comenzar a operativizarlo”, afirmó Vallejo.

Según Consignó Emol, la ministra agregó que la decisión apunta a resguardar tanto la seguridad de las tripulaciones como la efectividad del combate aéreo, advirtiendo que una implementación apresurada podría generar más riesgos que beneficios.

En febrero de 2025, en un escenario marcado por incendios de gran magnitud, la ex directora de Conaf, Aída Baldini, generó expectativas al anunciar que la Conaf esperaba incorporar el combate aéreo nocturno en la temporada 2025-2026. Donde destacó que durante la noche se dan condiciones climáticas más favorables, como menor temperatura, mayor humedad y menos viento.

Ese plan consideraba el uso de helicópteros con estanques ventrales, una vez que la Dirección General de Aeronáutica Civil completara la normativa necesaria para autorizar operaciones nocturnas.

Según explicó la ministra Camila Vallejo, el gobierno ha elaborado un plan que contempla aproximadamente cuatro años para avanzar hacia la implementación de vuelos nocturnos, basándose en los análisis técnicos realizados tanto por especialistas nacionales como internacionales.

“Nos hemos basado y las autoridades correspondientes, particularmente el organismo técnico, se han basado en análisis de aquello e, insisto, todavía eso no es técnicamente posible (…) han determinado que no es factible utilizar sobrevuelos nocturnos aún en nuestro país”, enfatizó la ministra.

La declaración llega en un momento crítico, con las regiones enfrentando una de las emergencias por incendios más graves de los últimos años, lo que ha reabierto el debate sobre las capacidades del sistema de combate al fuego y los límites de su respuesta.