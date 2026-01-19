Hasta marzo se extenderá juicio contra acusados de triple crimen de Carabineros en Cañete

Cerca de dos meses se espera que se extienda el juicio que comenzó hoy en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete (Región del Bío Bío) en el cual la Fiscalía Regional de la Araucanía busca penas de presidio perpetuo en contra de cuatro sujetos que están acusados como autores del homicidio de tres carabineros de la Comisaría de Orden Público (COP) de Los Alamos, hecho ocurrido el 27de abril de 2024.

Según la acusación, la noche de los hechos los hermanos Felipe Antonio, Yeferson Alexander y Tomás Damián Antihuén Santi, junto a Nicolás Bastián Rivas Paillao, decidieron emboscar y ejecutar a los policías, cuando estos llegaban a la vivienda de un tío de los primeros, a ejecutar el control de una medida cautelar, en el sector de Antiquina.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscalía y el OS-9 de Carabineros, los imputados llevaban un buen tiempo planificando el ataque, el cual realizaron en compañía de otros sujetos que nunca se han identificado, aunque todos están vinculados con la orgánica radical Reistencia Mapuche Lafkenque (RML) que, sin embargo, terminó convertida en un grupo de crimen organizado.

Como se ha informado profusamente, aq uella noche los policías fueron despojados de sus viviendas, obligados a arrodillarse y ejecutados a tiros, utilizando al menos una de las armas de los carabineros. Posteriormente, cargaron los cuerpos de las víctimas en el pick up de la misma camioneta en que estas se movilizaban y la llevaron hasta el camino principal (la ruta P-0), donde los rociaron con combustible que extrajeron desde la motosierra que llevaba el vehículo policial, para luego prenderle fuego.

El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dijo que “en las diferentes sesiones aportaremos distintos medios de prueba que desde nuestro punto de vista acreditan la participación de los acusados en ese delito en particular. Las penas que la fiscalía está solicitando por su participación en el homicidio de los funcionarios de carabineros es la pena de percibo perpetuo calificado, la más grave que contempla nuestro ordenamiento penal. Pero también hemos considerado, a raíz de la investigación, que existen otros ilícitos en los que los acusados tienen participación y por esos delitos hemos solicitado otras penas también de cumplimiento efectivo que superan los 20 años”.

En efecto, el Ministerio Público está pidiendo 15 años por robo con violencia en contra de todos ellos y en el caso de los hermanos Antihuén se piden otros cinco años pro el incendio de la patrulla, además de cuatro años por porte ilegal de armas de fuego y 300 días por el traslado ilegal de los cuerpos de los suboficiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid.

En contra de Tomás Antihuén, que estuvo prófugo por más de un año, se solicitan otros cinco años por tenencia de arma de prohibida, dado que al ser aprehendido portaba aún la subametralladora UZI de uno de los policías asesinados.

En contra de Yeferson Antihuén, además, se piden 28 años, debido a su participación en un robo en contra de trabajadores de una empresa telefónica, hecho que derivó en una persecución y enfrentamiento con personal de Carabineros y de la Armada. Se trata de 15 años por robo con intimidación, cuatro años por porte y tenencia ilegal de arma de fuego, cinco años y un día por homicidio frustrado de Carabineros y funcionarios de la Armada en el ejercicio de sus funciones y otros cuatro años por receptación de vehículos motorizados.

Además de este caso, la fiscalía local de Cañete tiene imputados a Tomás y Yeferson Antihuén como autores del homicidio de su cuñado, Tomás Figueroa Godoy, hecho ocurrido en 2022, cuando ejecutaron a la víctima de un disparo de fusil que le perpetraron en la frente y a quemarropa.