Incendios forestales: Minsal decretó Alerta Sanitaria para regiones de Ñuble y Bío Bío

El Ministerio de Salud decretó este lunes Alerta Sanitaria para las regiones de Ñuble y Bío Bío, en respuesta a la grave emergencia generada por los incendios forestales que afectan a ambas zonas del país.

La medida, formalizada mediante un decreto de la autoridad sanitaria, busca enfrentar los efectos en la salud de la población derivados de los siniestros, especialmente por la exposición prolongada al humo, el deterioro de la calidad del aire y el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, además de lesiones de mayor gravedad como quemaduras.

Según consigna el documento, la emergencia ha provocado una afectación directa a la capacidad operativa de al menos dos establecimientos de salud, situación que ha obligado a reorganizar la atención asistencial y a reforzar la red sanitaria para asegurar la continuidad de las prestaciones en las zonas impactadas.

Asimismo, el Minsal advirtió que los incendios forestales han generado un incremento en la demanda de atención de personas con quemaduras, las que requieren manejo especializado, derivaciones oportunas y un uso intensivo de recursos clínicos, tensionando aún más al sistema de salud regional. En ese contexto, se han registrado al menos 53 atenciones médicas, de las cuales 6 corresponden a pacientes gran quemados.

Con la Alerta Sanitaria, el Ministerio de Salud queda facultado para adoptar medidas extraordinarias, como la contratación de personal adicional, la adquisición directa de bienes y servicios, la movilización de recursos especiales y la implementación de acciones urgentes destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

El decreto también permite una mayor coordinación con otros organismos del Estado, tanto a nivel central como regional, con el objetivo de prevenir un agravamiento del impacto sanitario y resguardar la atención de la población afectada, así como de los equipos de emergencia desplegados en el combate de los incendios. La autoridad sanitaria precisó que la vigencia de la alerta se mantendrá mientras persistan las condiciones que la originaron.