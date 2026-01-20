May Chomali: la hermana del Arzobispo de Santiago que llega al Ministerio de Salud

May Chomali, médica cirujana y especialista en Salud Pública, fue designada ministra de Salud del próximo gobierno de José Antonio Kast.

Por si el apellido les suena, es hermana del arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, y del diplomático de carrera y exembajador en Australia Jaime Chomali, un dato que añade visibilidad pública a un nombramiento que, hasta ahora, se explicaba principalmente por trayectoria y experticia técnica.

Con pasos por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el Instituto Nacional del Tórax y más de dos décadas en Clínica Las Condes, su nombre se asocia hoy a la innovación digital en salud. Su llegada combina experiencia técnica, redes transversales y un apellido de alta visibilidad pública.

Su carrera comenzó en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, donde llegó a ser subdirectora médica, y continuó en el Instituto Nacional del Tórax, donde ejerció como directora médica. A inicios de los años 2000 dio el salto al sector privado al incorporarse a Clínica Las Condes, institución en la que permaneció cerca de 20 años y donde ocupó diversos cargos de alta responsabilidad, entre ellos directora de Servicios Médicos, directora médica y subdirectora del manejo clínico durante la pandemia de Covid-19.

En ese período forjó una relación profesional cercana con el exministro de Salud Jaime Mañalich. Su salida de la clínica se produjo tras la llegada de Alejandro Gil a la dirección, episodio que estuvo marcado por la controversia en torno al respaldo institucional al oncólogo Manuel Álvarez, condenado por abuso sexual contra pacientes. Chomali señaló entonces que no estaba dispuesta a permanecer en una institución que defendiera esa postura.

Desde su salida del mundo clínico privado, se ha concentrado en el ámbito de la innovación y la salud digital. Actualmente es directora del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (Cens), corporación sin fines de lucro integrada por universidades estatales y tradicionales, financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que mantiene convenios con servicios de salud para mejorar registros clínicos y reducir listas de espera.

Ese enfoque aparece como uno de los posibles sellos de su gestión. En columnas publicadas con anterioridad, Chomali ha sostenido que la salud digital debe ocupar un rol central en cualquier reforma orientada a un sistema más equitativo, eficiente y cercano a las personas.

Aunque su perfil público ha sido principalmente técnico, quienes la conocen destacan que mantiene una sensibilidad más próxima a posiciones progresistas. Durante su etapa en el Colegio Médico fue vicepresidenta de la comisión de Verdad y Memoria, lo que refuerza su carácter transversal y poco encasillable políticamente.