Rescate en Penco: madre entrega a sus hijas a Bomberos durante evacuación por incendio

En medio del megaincendio que afectó a la zona alta de la comuna de Penco, en la Región del Biobío, una madre tomó una decisión extrema para salvar la vida de sus hijas mellizas: entregarlas a Bomberos cuando las llamas avanzaban sin control y la familia permanecía atrapada por un colapso vial. El gesto permitió que las niñas fueran rescatadas con vida y reencontradas horas después con sus padres.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la familia intentaba evacuar el sector y quedó atrapada por el fuego y la congestión vehicular. Ante la inminencia de las llamas, la madre descendió a pie junto a sus hijas mellizas, su hijo mayor y una vecina adulta mayor, momento en que logró entregar a las bebés a personal de Bomberos que combatía el incendio.

Tras el rescate, se perdió el rastro del resto de la familia debido a la densa humareda, lo que generó horas de angustia e incertidumbre. Finalmente, se confirmó que todos sobrevivieron. Las mellizas fueron trasladadas hasta el Hospital de Lirquén, mientras que la madre fue internada posteriormente en Talcahuano.

Buscan a madre de dos guaguas rescatadas en PENCO por Bomberos de CORONEL.

El momento más crítico se vivió cuando efectivos de bomberos debieron correr entre el fuego en el sector Geo Chile de Penco para poner a salvo a dos bebés.

El padre de las menores relató a TVN cómo logró reencontrarse con su familia tras recibir un aviso desde el recinto asistencial. Al respecto, señaló: “Quedamos atrapados por el taco, porque atrás de nosotros se estaban quemando unos autos y delante igual. Lo que hicimos fue tratar de bajar caminando y mi esposa tomó la decisión de bajar con las niñas y mi hijo. No sabía nada de ellos”

Según explicó, fue una funcionaria del Hospital de Lirquén quien lo alertó del rescate.“Después me llama una funcionaria del Hospital de Lirquén que es amiga mía y me informa que las mellizas habían llegado allá por unos bomberos y mi esposa había llegado un poco más atrás”, detalló. Además, el hombre también relató que su esposa intentó seguir a los voluntarios tras entregar a las bebés, pero las condiciones lo impidieron. “Mi esposa dice que ella igual empezó a seguir a los bomberos, pero como iba con una vecina que es un poquito más de edad, más mi hijo, no les pudieron seguir el paso a los bomberos y se les perdieron con el humo y las llamas”,

En el relato familiar, destaca además el rol de Martín, el hijo mayor de 10 años, quien protegió a su madre, a sus hermanas y a la vecina durante la evacuación.“Martín es un valiente. Él lo único que hacía era resguardar a su mamá con sus hermanas e intentaba protegerlas cuando aparecieron los bomberos”, contó su padre.

Producto de la exposición al calor extremo y al humo tóxico, el niño resultó ser el más afectado de la familia y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Concepción, bajo ventilación mecánica. No obstante, el recinto asistencial confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.

Las mellizas, en tanto, evolucionan favorablemente, luego de protagonizar uno de los rescates más dramáticos registrados durante esta emergencia.