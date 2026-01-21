Ignacio Imas y gabinete de Kast: “El choque de realidad con la administración estatal será fuerte”

El gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción, Ignacio Imas, analizó el gabinete que acompañará a José Antonio Kast a partir del 11 de marzo y apuntó a una debilidad estructural: la escasa experiencia estatal de la mayoría de sus integrantes.

En entrevista en Al Pan Pan, el cientista político sostuvo que “el choque de realidad que van a tener estas personas con la administración estatal va a ser muy fuerte”, considerando que cerca de dos tercios de los futuros ministros debutan en cargos públicos. Recalcó que que “dos tercios son debutantes en el Estado y el 62% son independientes”.

El cientista político fue enfático en señalar que ese rasgo no es una fortaleza. “Más que una característica positiva, yo le pondría una característica negativa, porque una cosa es la lógica privada y otra muy distinta es la lógica pública, que es muchísimo más lenta”, sostuvo, agregando que esa diferencia puede chocar con “las altas expectativas que el presidente electo generó en campaña”.

Imas también cuestionó la forma en que se definieron carteras clave, apuntando a una lógica de descarte más que de planificación. “Muchas de las promesas que el presidente electo tuvo en campaña se derrumbaron”, dijo, subrayando que la figura del biministro “es más bien por la fuerza de los hechos, tal cual lo que ocurrió con Santiago Montt, más que por una planificación estratégica inicial”. A su juicio, tanto en seguridad como en el área económica “pareciera que es un gabinete acogido por la improvisación, por el descarte en materias muy sensibles”.

En el plano político-comunicacional, el gerente de Asuntos Públicos de Imaginacción alertó sobre el peso de las declaraciones públicas de algunos ministros. “Ciertos ministros que tengan vocería de forma natural pueden finalmente generar incendios, errores no forzados dentro de la administración”, afirmó. En ese contexto, advirtió que “lo que diga la futura ministra Judith Marín puede incluso ser más relevante, más simbólico y más paradigmático de lo que ocurra en esa coalición”.

También puso como ejemplo las declaraciones del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, señalando que “el presidente electo no puede estar hablando de unidad nacional y, a los pocos minutos, un ministro decir que estamos viviendo el peor gobierno de la historia de Chile”. Para Imas, esa contradicción interna es una señal de alerta temprana.

Finalmente, proyectó un escenario complejo para la estabilidad del equipo. “Este gabinete que se designó el día de ayer va a tener corta vida”, afirmó, insistiendo en que la combinación de inexperiencia estatal, altas expectativas y declaraciones desalineadas puede tensionar rápidamente a la futura administración.