Analista Mario Herrera y ministros independientes de Kast: “No van a tener a nadie que los defienda”

Continúan los análisis al gabinete presentado por el presidente electo José Antonio Kast, marcado por una alta presencia de independientes por sobre militantes de partidos políticos. De los futuros secretarios de Estado, 16 no cuentan con afiliación partidaria, una configuración que ha generado cuestionamientos respecto de su capacidad de sostenerse políticamente en un escenario de negociación permanente con el Congreso.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el cientista político Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, apuntó a uno de los principales flancos del diseño del gabinete. “Los ministros independientes no van a tener a nadie que los defienda”, afirmó, subrayando que, tradicionalmente, son los partidos los que respaldan a sus autoridades cuando enfrentan presiones políticas o evaluaciones de continuidad.

Herrera explicó que el esquema anunciado por el futuro gobierno invierte la lógica habitual del funcionamiento ministerial. “Normalmente el ministro es más político y el subsecretario es más técnico. Acá puede terminar pasando que el subsecretario se coma al ministro, que tenga más experiencia y más chances de entrar a la negociación que el propio ministro”, sostuvo, advirtiendo que eso podría generar tensiones internas y dificultades en el debate legislativo.

El académico agregó que, si bien se ha planteado que las subsecretarías estarán ocupadas por militantes para compensar esta debilidad, el equilibrio no está garantizado. “Esa sería una buena combinación, pero hay muchas veces que el subsecretario puede terminar teniendo más poder político que el ministro”, señaló.

Finalmente, Herrera puso el foco en una dimensión menos visible, pero clave del rol ministerial. “Un ministro también tiene que, dentro de su rol, decirle que no muchas veces al presidente, decirle que esta es una decisión errada”, indicó. En ese escenario, advirtió, la ausencia de respaldo partidario deja a los independientes particularmente expuestos: “Si el presidente decide removerlo, lo va a poder remover sin que haya un partido político detrás que vaya a defender esa decisión”.