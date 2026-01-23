Contraloría inicia programa de inducción para nuevas autoridades con foco en probidad y gestión

La Contraloría General de la República iniciará este lunes 26 de enero su Programa de Inducción para nuevas autoridades, dirigido a ministros, subsecretarios, seremis y directivos de la Administración del Estado, con el objetivo de fortalecer la probidad, la correcta administración de los recursos públicos, la legalidad y la prevención de conflictos de intereses.

Según informó el organismo a través de su sitio institucional, el programa está dirigido a ministros, subsecretarios, seremis, jefaturas y directivos, y comenzará con una charla impartida por la contralora general de la República, Dorothy Pérez, junto al subcontralor Víctor Hugo Merino.

En esta primera instancia se abordarán materias financiero-contables y jurídico-administrativas, como el uso del presupuesto de la Nación, la correcta inversión y compromiso de los fondos públicos, la prevención y sanción de los conflictos de intereses, aspectos de riesgo en la gestión legal y operativa de las entidades públicas, y cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de los directivos.

🟢Este lunes 26 de enero inicia el programa de inducción para nuevas autoridades, que considera tres fases. Abordaremos aspectos como probidad, conflictos de intereses y correcta gestión de los recursos públicos.

Asimismo, se expondrá sobre normativa de lobby, declaración de intereses y patrimonio, además de temas de interés específicos para cada cartera, con énfasis en las principales áreas de riesgo que la Contraloría General de la República ha advertido en sus auditorías y en los instrumentos de control que aplica.

La actividad, que tendrá una duración superior a dos horas, incluirá además la entrega del organigrama actualizado de la Administración del Estado y ejemplares de bolsillo de la Constitución Política y de las principales normas que rigen a la Administración.

Tres etapas del programa

La segunda fase del programa se desarrollará a partir de febrero mediante módulos de aprendizaje online, de carácter asincrónico. Entre los contenidos se encuentran el marco jurídico y las responsabilidades administrativas y civiles; probidad y transparencia; control y buena gobernanza; administración financiera y contable; compras públicas; transformación digital; y ciberseguridad.

Cada uno de estos módulos virtuales incorporará ejemplos prácticos y preguntas que deberán ser respondidas correctamente para avanzar en el curso.

Una vez aprobada esta etapa, las autoridades accederán a la tercera fase, que contempla un seminario presencial. En esta instancia, jefaturas y funcionarios de la Contraloría expondrán en detalle sobre las cuatro funciones principales del organismo —Jurídica, Auditoría, Contable y Jurisdiccional—, además de temas relacionados con personal y remuneraciones. El programa incluirá también una exposición sobre el catálogo de delitos funcionarios, a cargo de un relator del Ministerio Público

Además, la Contraloría informó que el programa será replicado en todas las regiones del país, con el fin de que seremis y jefes de servicios regionales accedan a una formación común en materias clave para el funcionamiento de la Administración del Estado.