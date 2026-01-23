Ministra Vallejo a la Contralora: “El reajuste del sector público tiene un carril distinto”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el reajuste del sector público cuenta con una vía de financiamiento distinta a los recursos destinados a emergencias, luego de que laContralora general de la República, Dorothy Pérez, advirtiera que los fondos utilizados para enfrentar los incendios forestales podrían incidir en la disponibilidad presupuestaria para dicho reajuste.

Al respecto, la vocera de Gobierno sostuvo que “la ley de reajuste al sector público tiene un carril aparte, respecto a los temas socio emergencia o reconstrucción”, y añadió que “ya se aprobó el reajuste al sector público”.

En conversación con radio Futuro, Vallejo destacó a los funcionarios que participan en el combate de los incendios. “Recordemos que están los funcionarios de la CONAF, son funcionarios públicos, aquellos que dan la vida por nuestro país en estos momentos, también merecen su reajuste, como cualquier otro funcionario público”, señaló.

La ministra explicó además que el Estado cuenta con mecanismos específicos para enfrentar procesos de reconstrucción. “Tenemos como Estado la posibilidad de activar los fondos nacionales de reconstrucción mediante decreto exento. Eso además tiene un comité asesor del fondo de reconstrucción, que depende del ministerio de Hacienda y esto se organiza en la línea de permitir donaciones de privados, para justamente potenciar lo que son los proyectos de reconstrucción”, afirmó.

Agregó que dichos fondos pueden recibir aportes privados en dinero o especies por un período aproximado de dos años, indicando que, conforme a la ley de donaciones, las personas y empresas que aporten pueden acceder a beneficios tributarios. También precisó que los fondos de emergencia, gestionados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se destinan a financiar viviendas de emergencia, frazadas, agua y alimentación, y cuentan con recursos reservados para este tipo de situaciones.

Respecto del combate de los incendios forestales, Vallejo señaló que existe una línea de financiamiento distinta. “Hemos aumentado también los recursos para todo el trabajo de prevención de incendios forestales y de combate de incendios forestales”, indicó, detallando que los recursos pasaron “de alrededor de 60 mil millones a más de 170 mil millones”, lo que permite aumentar brigadas, brigadistas y aeronaves, entre otros elementos.

Finalmente, la ministra sostuvo que “yo separaría un poco las aguas” y afirmó que “nuestro estado hoy día está mucho más preparado”, agregando que existe una estructura estatal que habilita mecanismos para recibir ayudas nacionales e internacionales en los procesos de reconstrucción.

Advertencia de la contralora

Las declaraciones de la ministra se producen luego de que la contralora general de la República, Dorothy Pérez, se refiriera a la ley de reajuste del sector público durante una sesión de la comisión de Hacienda del Senado, realizada este lunes.

En esa instancia, Pérez señaló que “estas provisiones no son exclusivas para gastos de la ley de reajuste”, indicando que los recursos de las líneas presupuestarias destinadas habitualmente a emergencias también tienen otras finalidades. En ese marco, sostuvo que, dada la emergencia provocada por los incendios forestales en el sur del país, “probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación”.

En ese escenario, la contralora afirmó que “no estarían esos fondos disponibles para entonces cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”.