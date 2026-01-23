Delegación Presidencial autoriza realización del Carnaval Andino bajo nueva Ley de Seguridad Privada

A un mes exacto de que la Municipalidad de Arica ingresara el 22 de diciembre el Plan de Seguridad para el “Carnaval Andino con la Fuerza del Sol”, la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota finalmente autorizó el evento que se realizará el 30 y 31 de enero y el 1 de febrero en el centro de Arica y que reunirá a unos 30 mil bailarines y músicos en un evento de cofradías de danzas y música andina provenientes Chile, Perú y Bolivia.

Hace pocos minutos, a través de la Resolución N°31, el permiso fue notificado por el delegado presidencial Nicolás González al alcalde Orlando Vargas, luego de varias revisiones fallidas que tuvo el proceso. Hoy el jefe comunal mantuvo una vigilia en el edificio de la Delegación Presidencial desde las 10.00 horas junto a su equipo de confianza, para hacer “presión” sobre la autoridad y lograr que la autorización fuese despachada.

Si bien hace una semana, el edil confirmó que tenía todos los permisos tramitados, lo cierto es que recién hoy esta actividad multicultural y ayer el Convite que se efectuará mañana, obtuvieron las autorizaciones de acuerdo a la Ley de Seguridad Privada N° 21.659.

Fue justamente el desconocimiento sobre esta norma, la cual empezó a regir desde el 28 de noviembre en el país, lo que hizo -por momentos- incierta la realización de este evento. Ello porque el municipio debió practicar varias correcciones al plan y, específicamente, a la llamada “directiva de funcionamiento” exigida por Carabineros de Chile, para obtener un informe favorable de la institución policial y recomendarla a la Delegación Presidencial.

Tras su entrada en vigencia, la norma instituyó como exigencias para eventos masivos sobre 3 mil personas, la presentación de un Plan de Seguridad, contratación de seguros, derechos y deberes, y la contratación de una empresa de seguridad con guardias acreditados bajo la certificación OS-10 de Carabineros. Este último punto fue uno de los escollos que demoró el permiso, ya que el municipio había contratado una empresa que no tenía certificación, por lo que debió llamar a una segunda compañía que tampoco tenía a todos los guardias con el curso de OS-10 al día.

La Municipalidad de Arica deberá cumplir ahora con varias recomendaciones para garantizar la seguridad de los asistentes, bailarines y músicos. Entre los requerimientos figuran baños químicos, rejas de contención, banderilleros, patrullajes preventivos, recolectores de basura, entre otras. Asimismo, deberá cumplir con los compromisos suscritos con la Iglesia Católica esta semana, referidos al cuidado de la Catedral San Marcos, monumento histórico que por el carnaval se ve impactado por distintas incivilidades.