Investigan denuncias por ingreso de motos acuáticas a áreas protegidas en la Patagonia

Tras una serie de denuncias ciudadanas, Carabineros logró identificar a una empresa y a usuarios de motos acuáticas que ingresaron con vehículos motorizados a diversas áreas protegidas por ley en el sur del país, infringiendo gravemente la normativa ambiental vigente.

Las denuncias dan cuenta de incursiones en el islote Conejo, en la comuna de Queilen, y en el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos; así como en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la Región de Aysén, todos territorios bajo protección del Estado.

La información fue difundida inicialmente por la cuenta de Instagram defendamos la Patagonia, donde se han publicado registros audiovisuales y testimonios ciudadanos que alertan sobre estas prácticas y sus posibles impactos ambientales.

Según la información difundida por la misma cuenta, que muestra a los carabineros actuando en el sitio, los involucrados fueron citados a declarar para el próximo 4 de febrero, en el marco de una investigación en curso.

Según los antecedentes difundidos, las actividades corresponderían a tours en motos acuáticas ofrecidos por una empresa de origen ruso, que opera en distintos puntos de la Patagonia. Si bien las excursiones se promocionarían como una experiencia turística atractiva por la geografía y paisajes del sur austral, las denuncias advierten que los recorridos incluirían el ingreso a zonas donde este tipo de navegación está expresamente prohibida.

Uno de los episodios más recientes habría ocurrido en el islote Conejo, monumento natural protegido por ley y sitio de reproducción de pingüinos, donde fueron captados vehículos motorizados desplazándose en sus cercanías. En otro registro, guías turísticos habrían sorprendido a los usuarios ingresando al río Futaleufú, increpándolos para que abandonaran el lugar.

Asimismo, vecinos de la Región de Aysén difundieron un video que muestra la presencia de motos acuáticas al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, incluyendo desplazamientos cercanos a glaciares y fauna marina.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre eventuales sanciones, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades y posibles infracciones a la legislación ambiental.