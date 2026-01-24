Balance de incendios forestales: hay 15 siniestros en combate, 46 controlados y dos extinguidos

A siete días del inicio de la emergencia que afecta principalmente a las regiones de Ñuble y Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf)informó este sábado que a nivel nacional se mantienen 15 incendios en combate, mientras 46 se encuentran controlados y dos han sido extinguidos, en un escenario que sigue requiriendo despliegue permanente de brigadas terrestres y apoyo aéreo.

Según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia deja más de 20 mil damnificados, más de 800 casas destruidas, 321 lesionados y 21 fallecidos. Además, se han aplicado más de dos mil Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) para el levantamiento de información social en las zonas afectadas.

En la Región de Ñuble, los equipos continúan combatiendo tres incendios forestales activos en las comunas de Ránquil y Quillón, los que en conjunto han consumido 7.100 hectáreas, según cifras de Conaf. El foco de mayor magnitud es Perales Biobío en Ránquil, que se mantiene en combate desde hace casi dos semanas y registra 5.100 hectáreas afectadas.

En Quillón, en tanto, permanecen activos los incendios Monte Negro, con 1.500 hectáreas consumidas, y San Lorenzo, con 445 hectáreas afectadas. En esta región, los reportes oficiales contabilizan 534 viviendas afectadas, 635 personas damnificadas, siete hogares con FIBE finalizada, una persona fallecida y 96 lesionados.

La Región del Biobío continúa siendo la más golpeada por la emergencia, con cuatro incendios en combate que han arrasado más de 30 mil hectáreas en una semana. El incendio Trinitarias, en Concepción, sigue activo y registra 15.541 hectáreas afectadas; Rancho Chico, también en Concepción, suma 7.231 hectáreas consumidas; y el incendio San Lorenzo, en Florida, ha afectado 3.968 hectáreas y continúa en combate.

En Biobío se reportan 2.419 viviendas afectadas, 19.845 personas damnificadas, 682 hogares con FIBE terminada, 20 fallecidos y 224 lesionados, concentrando el mayor impacto humano y material del evento.

En La Araucanía, si bien la afectación ha sido menor, aún se registran dos incendios en combate: Codihue, en Nueva Imperial, con 856 hectáreas consumidas, y Vega Redonda, en Vilcún, con 25,9 hectáreas afectadas. Conaf indicó además que los incendios de mayor magnitud en esa región, Alboyanco en Angol (1.945 hectáreas) y El Lingue Bajo 4 en Lumaco (473,6 hectáreas), se encuentran controlados y sin riesgo de propagación.

En esa región se reportan tres viviendas dañadas, cinco damnificados y un lesionado, sin fallecidos asociados a los siniestros, de acuerdo con los balances oficiales.