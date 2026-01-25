Carabineros detuvo a exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco

Personal del OS-7 de Carabineros detuvo la noche de este domingo a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, luego de un allanamiento realizado a su domicilio particular, en la comuna de Las Condes. Cabe indicar que el viernes pasado la Corte Suprema dio luz verde definitiva a la querella de capítulos presentada en su contra por la Fiscalía Regional de Los Ríos, con lo cual la exjueza del máximo tribunal quedó despojada de su fuero y en condiciones de ser detenida y formalizada.

En función de ello, se espera, entonces, que mañana se produzca la audiencia de formalización en contra de la exmagistrada, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se encuentra incoada en la causa conocida como Muñeca Bielorrusa, en la cual se investigan coimas hacia la exministra de parte de los abogados de la empresa CMB, las que eran pagadas por medio de un complejo esquema de estratificación el dinero, del cual tomaron parte los ahora suspendidos conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, respectivamente, así como el cambista Harold Pizarro.

Todos ellos fueron ya formalizados y quedaron en arresto domiciliario nocturno, debido a que cooperaron con la investigación, a diferencia de lo que sucedió con Gonzalo Migueles (pareja de Vivanco) y con los abogados de CMB, Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, todos ellos en prisión preventiva en la actualidad.