Reforma al sistema político avanza, pero su despacho se posterga hasta marzo

La reforma al sistema político dio este lunes un paso relevante, aunque lejos de despejar su futuro inmediato. La Comisión de Gobierno Interior aprobó la idea de legislar, pero optó por postergar la votación en particular, una decisión que complica que el proyecto sea promulgado antes del término del mandato del Presidente Gabriel Boric.

La instancia tenía como objetivo despachar la iniciativa en su totalidad, pero finalmente se impuso un camino intermedio. El acuerdo contempla conformar una mesa técnica durante febrero —en pleno receso legislativo— para afinar contenidos y acercar posiciones, con miras a votar los artículos específicos en marzo, en la primera y única semana efectiva de trabajo antes del cambio de administración.

El rediseño del cronograma fue confirmado por el diputado Rubén Oyarzo, presidente de la comisión, quien explicó que el entendimiento alcanzado con el Ejecutivo apunta a “promover la gobernabilidad” y reducir el discolaje parlamentario, fijando nuevas reglas para la conformación y el financiamiento de los partidos. En esa línea, el Gobierno retiró la urgencia a la iniciativa y se comprometió a un trabajo técnico previo para asegurar consensos.

Oyarzo defendió el giro frente a las críticas de sectores del oficialismo que acusan una cesión ante partidos minoritarios. A su juicio, se trata de dar una discusión “seria, trabajada y no improvisada” a una reforma que fortalezca el sistema, pero que también garantice pluralismo y reglas claras. Subrayó, además, que el trabajo de febrero permitirá llegar a marzo con acuerdos sólidos para despachar el proyecto en pocos días.

El contenido de la reforma apunta a dar estatus legal a los comités parlamentarios y fortalecer el rol de los jefes de bancada, otorgándoles mayores facultades para ordenar el trabajo interno, asignar cupos en comisiones y resguardar la disciplina partidaria. También busca restringir el traspaso de financiamiento público entre colectividades y endurecer los requisitos para la formación de nuevos partidos, aspectos que han generado resistencia en sectores minoritarios.

Con la votación en particular fijada para marzo, el proyecto entra en una carrera contra el tiempo. La apuesta oficialista es que el trabajo técnico permita destrabar diferencias y asegurar su despacho a Sala, aunque el estrecho calendario legislativo mantiene abierta la interrogante sobre si la reforma alcanzará a convertirse en ley antes del fin del actual período.