Corte acoge querella de capítulos y habilita antejuicio contra exministra Verónica Sabaj

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de forma unánime la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público contra la exministra Verónica Sabaj Escudero, habilitando el antejuicio penal por eventuales delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. La decisión fue adoptada por la Novena Sala del tribunal de alzada y establece que existen antecedentes serios y graves para permitir la prosecución penal.

En su resolución, la Corte precisó que la querella de capítulos no era estrictamente necesaria para solicitar medidas cautelares, dado que Sabaj ya había sido removida del Poder Judicial al momento de su presentación. Sin perjuicio de ello, el tribunal estimó procedente analizar el fondo y concluyó que los antecedentes reunidos satisfacen el estándar legal de “mérito suficiente” para declarar la admisibilidad en todos sus extremos.

El fallo describe cuatro grupos de hechos que, a juicio del Ministerio Público, configuran cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. Entre ellos, se incluyen gestiones de apoyo para su nombramiento como ministra; un vínculo de cercanía y lealtad con un abogado que habría derivado en asesorías y auxilios indebidos en causas concretas; la intervención en un incidente de recusación pese a causales de inhabilidad; y la entrega de información reservada de un sumario administrativo.

La Corte subrayó que, en esta etapa, no corresponde un pronunciamiento definitivo sobre culpabilidad ni valoración exhaustiva de la prueba, materias propias del juicio oral. El examen se limita a verificar si los antecedentes aportados permiten inferir, de manera plausible, la configuración de los ilícitos y la participación atribuida a la exministra, lo que —según el tribunal— se encuentra cumplido.

Con la declaración de admisibilidad, el Ministerio Público queda habilitado para avanzar en la investigación penal y discutir eventuales medidas cautelares ante el juez de garantía, sin afectar —según razonó la sentencia— los principios de independencia judicial que resguarda el instituto de la querella de capítulos.

