Kast agenda reunión con Lula y posterga anuncio de subsecretarías tras cambios en su gira

Un imprevisto meteorológico obligó al Presidente electo José Antonio Kast, a modificar su agenda internacional. El ajuste no solo afectó la visita al país gobernado por Nayib Bukele, que incluía reuniones oficiales y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), sino también el calendario político que Kast tenía previsto cumplir a su regreso a Chile.

La cancelación de un vuelo desde República Dominicana, por las condiciones climáticas que impidieron la llegada de la tripulación, frustró su traslado a Miami, donde haría escala antes de continuar rumbo a El Salvador, la segunda parada de su gira por Centroamérica.

Kast permanece en Santo Domingo, donde durante el fin de semana sostuvo reuniones con el presidente dominicano Luis Abinader y realizó una visita a la frontera con Haití. En esas actividades estuvo acompañado por parte de su futuro equipo, entre ellos la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Con la futura Ministra de Seguridad y el futuro Canciller, recorrimos frontera entre Haití y R. Dominicana, invitados por el Presidente @luisabinader . En terreno, pudimos conocer la solución fronteriza integral que les ha permitido reducir con éxito la inmigración ilegal. pic.twitter.com/ePY9eEJOmz — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 25, 2026

La visita a El Salvador, que incluía una reunión con el presidente Nayib Bukele y un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), quedó en suspenso y ahora se evalúa reagendarla entre este viernes y sábado, una vez concluida su estadía en Panamá.

Este martes en la tarde, tras una escala en Colombia, Kast arribará a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. En la instancia, su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será uno de los expositores, y el presidente electo debutará en un foro multilateral junto a otros líderes de la región.

En el marco del foro, Kast sostendrá reuniones con distintos mandatarios de la región. Entre ellas, un encuentro con el presidente de Brasil, Lula da Silva, agendado para este martes a las 21:00 horas de Chile, además de una cita con el mandatario panameño José Raúl Mulino. También participarán del evento los presidentes Rodrigo Paz, de Bolivia, y Daniel Noboa, de Ecuador, con quien Kast ya se reunió previamente.

Los cambios en la gira también impactaron la agenda política prevista para su regreso a Chile. Inicialmente, la Oficina del Presidente Electo (OPE) tenía contemplado anunciar este viernes los nombramientos de subsecretarios y delegados presidenciales.

Tras la reconfiguración del itinerario y la posibilidad de que la gira se extienda hasta el sábado, desde la OPE se resolvió anunciar solo la nómina de delegados presidenciales. Así, los subsecretarios serán anunciados el viernes siguiente.

Al respecto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), señaló que “ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos”, lo que obligó a reordenar el calendario del presidente electo. “Todo el calendario que tenía proyectado se está reconversando y oportunamente se comunicará esa reconfiguración”, afirmó.