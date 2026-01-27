Senado aprueba por unanimidad a Jorge Zepeda como nuevo ministro de la Corte Suprema

Este martes, el Senado ratificó al ministro Jorge Luis Zepeda como nuevo ministro de la Corte Suprema. El nombramiento del magistrado –que se ha desempeñado por 42 años en el Poder Judicial–, superó los dos tercios de quórum que necesitaba para su ratificación.

La nominación de Zepeda fue respaldada por 37 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y permitió cubrir la vacante dejada por Juan Eduardo Fuentes, quien cesó en sus funciones al cumplir 75 años. El magistrado ingresó por derecho propio, un beneficio para integrar la quina que recibe el ministro de corte más antiguo del Poder Judicial.

La postulación fue presentada por el Presidente Gabriel Boric, mediante un oficio enviado la semana pasada, en el que se planteó a Zepeda como un nombre de consenso para integrar el máximo tribunal del país.

Previo a la votación en Sala, el magistrado compareció ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, instancia que emitió un informe favorable y confirmó que cumplía con todos los requisitos legales y formales para asumir el cargo. La presidenta de la comisión, la senadora Paulina Núñez (RN), destacó que el respaldo fue unánime.

Durante la sesión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, valoró la trayectoria del magistrado, señalando que ha ejercido su labor con “estricto apego al derecho, con respeto a las garantías de todas las partes y con una profunda conciencia del deber en cuanto a asegurar la justicia”.

Además, señaló que el Presidente de la República considera que “la trayectoria, experiencia, probidad y calidad humana del señor Jorge Luis Zepeda Arancibia lo hacen plenamente idóneo para integrar la excelentísima Corte Suprema de Justicia”.

En el debate algunos parlamentarios aludieron a la reciente detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El senador Rodrigo Galilea (RN) afirmó que “nadie está libre de que una nominación falle, de que una persona se desvíe de lo que era su mandato en la Corte Suprema. Me parece completamente injusto empezar a intentar a endosar y buscar segundas intenciones en todas las personas que eventualmente participaron (de los nombramientos)”.

Jorge Zepeda cuenta con 42 años de trayectoria en el Poder Judicial. Inició su carrera a comienzos de los años 80, como juez de Letras en Andacollo, y luego presidió las cortes de Apelaciones de La Serena y Santiago. Mientras que desde 2019, se desempeñaba como ministro suplente del máximo tribunal.

Además, fue el juez que investigó y cerró todas las causas vinculadas a Colonia Dignidad y, entre otras actuaciones, dictó la sentencia que estableció la existencia de una asociación ilícita entre la DINA y la colonia.

Con esta designación, el número de vacantes en la Corte Suprema se reduce a tres. Una de ellas corresponde al cupo dejado por Sergio Muñoz, destituido tras una acusación constitucional en octubre de 2024. Otra vacante es la de María Teresa Letelier, quien dejó el Poder Judicial el 23 de diciembre al alcanzar la edad límite. A ello se suma el reemplazo pendiente de Diego Simpertigue, destituido el 22 de diciembre en el marco de una acusación constitucional vinculada a la denominada muñeca bielorrusa.