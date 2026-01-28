“Hemos fallado”: J.A. Kast debuta en escena latinoamericana llamando a la coordinación regional

Con un discurso de 11 minutos debutó en la escena internacional el Presidente Electo, José Antonio Kast. En su intervención durante el Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por CAF ―Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe― en Panamá, hizo un llamado a la coordinación regional para enfrentar las agendas de pobreza, seguridad y crimen organizado, remarcando que los problemas de América Latina responden a fallos de “gobiernos de todos los ciclos”.

La alocución de Kast a las 25 comitivas presentes (seis de ellas lideradas por los mandatarios de Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia, Bolivia y Panama) partió con la invitación a los presentes a participar el 11 de marzo del cambio de mando. “Tendremos también la posibilidad de compartir, de dialogar,de hacer diálogos bilaterales o multilaterales que vayan en ayuda de nuestros países”, afirmó.

A renglón seguido, comenzó su discurso, que estuvo enfocado a diagnosticar los problemas de la región. En esa línea, acusó que América Latina “no ha estado estancada por falta de ideas, ha estado paralizada en muchos lugares por falta de carácter. Durante décadas hemos acumulado diagnósticos impecables, papers brillantes y discursos correctos”.

“Sin embargo”, continuó, “millones de latinoamericanos siguen atrapados en la pobreza, en la informalidad, en la inseguridad y en el miedo. Y esto no es una paradoja académica, esto es un fracaso político“. En esa línea, expresó: “Quiero hablar de unidad, pero no como una consigna emocional, sino como una obligación institucional“.

“La unidad no significa renunciar a lo que uno cree. Significa entender el lugar que uno ocupa cuando gobierna. Un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación, y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas”, complementó.

En virtud de lo anterior, citó su reunión del lunes con quien será su par en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Si bien no escondió las evidentes diferencias ideológicas y de signo entre ambos, “en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni tiene en cabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el presidente electo de Chile a hablar con el presidente de Brasil, pensando cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo aún desde miradas distintas podemos construir una cooperación real”.

Describiendo a Brasil como “el hermano grande” entre las naciones hispanoamericanas, afirmó que “uno tiene que tener buenas relaciones con los hermanos”, a lo que sumó la posición de Chile, en donde “siendo un hermano pequeño ha podido surgir y destacar dentro del continente”.

“Eso es una visión de Estado, eso es entender la política, entender que la política no puede seguir siendo un campo de batalla permanente mientras nuestros ciudadanos pagan el costo”, afirmó. Corolario de lo anterior, también llamó a Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, a “tener una buena vecindad”.

El costo de Venezuela: “Hemos fallado como región”

Continuando en su discurso, José Antonio Kast afirmó que existe una derrota omnipresente en la política de América Latina. “Han fallado gobiernos de todos los signos, y esto es transversal. Han fallado parlamentos, hemos fallado, yo también fui parlamentario. Han fallado los expertos que han hecho grandes disquisiciones que no han llegado a buen puerto. Fallamos cuando confundimos la prudencia con la parálisis. Fallamos cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo. Y fallamos cuando confundimos la sensibilidad social con la permisividad”.

En contraposición, afirmó que la región “no está condenada al fracaso, no está condenada a la pobreza, no está condenada a la violencia y no está condenada a la división eterna. Está estancada, algunos países estamos estancados, porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente“.

Uno de los puntos clave de su discurso en la descripción de la diáspora venezolana: “Es la hora de decirlo sin rodeos.Cuando más de siete millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región“. En este segmento, el Presidente Electo enumeró la carga de dicha migración en la economía, educación y sistema de salud chileno, a lo que sumó que “se ha perdido el sueño de la casa propia, porque han sido millones los que han llegado de otros países a Chile”.

Coordinación regional para enfrentar las agendas más urgentes

Integrando su búsqueda de experiencias y perspectivas de seguridad durante su gira (que ya lo llevó a visitar la frontera entre República Dominicana y Haití, y que este jueves lo llevará a conocer las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador), José Antonio Kast reparó en la necesidad de atender dicha agenda.

“Sin seguridad, la democracia es una ficción. Sin seguridad, la libertad es el privilegio de unos pocos. Sin seguridad, no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro. El crimen organizado ya no es un problema local, es una amenaza regional, y frente a eso no bastan los discursos”, sumó a su análisis, complementando con un llamado a la actualización de los protocolos regionales a la hora de enfrentar la problemática.

“Se requiere una cooperación duradera, efectiva y sin complejos. Con inteligencia compartida, con control fronterizo real, con persecución financiera del crimen organizado, con decisiones firmes, incluso cuando sean impopulares”, diagnosticó, afirmando, que “el Estado que duda pierde, el Estado que retrocede, desaparece”.

“Estimados amigos: ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales. Para Chile, eso implica mirar a Bolivia, a Perú y a Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta. Para América Latina, implica entender que ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro, la fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece”, cerró Kast en su discurso que, a pesar de ser el discurso más breve de los efectuados hasta ahora, también fue el más aplaudido después del de Lula.