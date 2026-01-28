J.A. Kast sostiene su primera reunión bilateral con Lula: “Trasciende cualquier diferencia política”

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este martes en Panamá su primera reunión bilateral con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, se dio en el marco de la visita de Kast al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe y estuvo marcado por la búsqueda de ampliar la cooperación entre ambos países, trascendiendo las diferencias políticas.

Kast, quien estuvo acompañado por sus futuros ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores y Energía (Trinidad Steinert, Francisco Pérez Mackenna y Ximena Rincón), calificó el diálogo como “una muy buena reunión bilateral”, y subrayó que “más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país (…) Eso trasciende cualquier diferencia política o ideológica que podemos tener”.

Los desafíos de América del Sur en materia de seguridad, progreso económico y superación de pobreza son enormes y la colaboración de Estado, entre Chile y Brasil, puede liderar el cambio que nuestra región necesita. Agradezco constructiva reunion con el Presidente @LulaOficial pic.twitter.com/vwNh5WB6yC — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 28, 2026

Uno de los ejes centrales fue la seguridad, en donde el próximo mandatario afirmó que “hoy hay una amenaza a todas nuestras naciones por el crimen organizado, y eso es algo que tiene que trabajarse en conjunto (…) Nosotros no sacamos nada en Chile si combatimos el crimen organizado, si en otras naciones tienen alguna facilidad para generar sus actos delictivos“.

En materia de integración y desarrollo, Kast y da Silva abordaron el avance de los corredores de integración regional. El presidente electo nacional indicó: “Todo lo que son los corredores de integración que se están avanzando, y hay uno que está bastante avanzado, como es el corredor que nosotros denominamos Capricornio, que va a potenciar todo lo que son las relaciones comerciales”.

Kast valoró lo conversado “sobre avanzar en los corredores que pasan por Bolivia, pasan por Paraguay, pasan por Argentina”, porque eso redunda en “mayor inversión, mayor crecimiento”, y concluyó que la reunión refleja un estilo de gobierno que busca “la unidad latinoamericana desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas”.

La gira del Presidente Electo continúa con su participación en el foro económico y, según su itinerario, un encuentro programado para el viernes con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.