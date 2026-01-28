“Mi deber es volver a colaborar”: tras casi seis años fuera, Pablo Longueira se reinscribe en la UDI

El histórico dirigente y fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, confirmó su reinscripción y reincorporación como militante al partido, poniendo fin a cinco años de alejamiento. La decisión fue comunicada por el exministro a través de un mensaje en el grupo de WhatsApp ‘UDI Congreso’, donde señaló: “Con profunda alegría les comunico que, después de un largo periodo de discernimiento, el día domingo me reinscribí en la UDI y ayer me han aceptado como militante”.

Longueira, uno de los fundadores de la colectividad junto a Jaime Guzmán en 1983, había renunciado a la tienda en 2021 tras 37 años de militancia debido a su involucramiento con el caso SQM. Casi seis años después, el ‘coronel’ del gremialismo fue absuelto del cargo de cohecho el 22 de octubre pasado en el marco de las investigaciones que se extendieron por más de una década.

Tras el veredicto, dirigentes históricos de la derecha, como Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma y Joaquín Lavín, organizaron una cena de desagravio, donde el exministro adelantó que entre diciembre y enero se conocerían sus próximos pasos.

Pues bien, hoy se conoció el mensaje en el Longueira planteó que inicia una nueva etapa y expresó su deseo de “volver a colaborar, con un granito de arena, a construir un país más justo”. Haciendo especial mención al legado de Jaime Guzmán, recordó cómo este lo instó a crear un partido de derecha “comprometido con los más pobres del país, como también lo hizo con todos ustedes”.

“Después de una larga vida junto a la Chichi [María Cecilia Brinkmann, su esposa], mi familia y la de todos ustedes, siento que en un momento político tan especial como el que estamos viviendo, mi deber es volver a colaborar para que esta nueva transición que comenzó con el triunfo del Plebiscito del 4 de septiembre del 2022, sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia“, se lee en el mensaje.

Afirmó que el país tiene una “oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo” y que, “así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad”. No obstante, admitió que reconstituir ese espíritu no sería tarea sencilla, “pero lo más probable es que esta no será la última batalla que tengamos que dar”.

Finalmente, Longueira anunció la organización de un “encuentro de reflexión” para el próximo 1 de abril, instando a la participación activa de los militantes para pensar y discutir en torno a la pregunta: “Qué nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile”.

Lee la carta completa a continuación: