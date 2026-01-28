Presidente de Bolivia propone a Chile enlace logístico para conexión con Brasil

Durante su participación en el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso que su país actúe como un enlace logístico entre Chile y Brasil, destacando la ubicación geográfica boliviana como un punto de conexión regional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la posición geográfica de Bolivia, país que limita con cinco naciones, como un factor que permitiría facilitar la conexión entre el Pacífico y el Atlántico a través de corredores regionales. En ese contexto, Paz señaló que Bolivia puede desempeñar un rol de enlace entre Chile y Brasil, aludiendo a su condición territorial. “Viendo al presidente electo de Chile o viendo al de Brasil, nosotros tenemos más puertos que ustedes, porque tenemos cinco fronteras”, afirmó.

En su discurso en el Foro Económico de la CAF, el presidente Rodrigo Paz destacó la importancia de Bolivia en la integración regional por su posición geográfica y ofreció directamente a Chile que el país puede ser su vínculo con Brasil. pic.twitter.com/xpJo0IYZlI — Correo del Sur (@correodelsurcom) January 28, 2026

Además, el mandatario boliviano, agregó: “le ofrezco a Chile nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia, esos puertos territoriales o a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú”.

De acuerdo con el medio boliviano El Deber, las declaraciones del jefe de Estado toman mayor peso a horas del encuentro que sostendrán este jueves Paz y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La cita, que se enmarca en un foro regional, tiene como objetivo reactivar las conversaciones entre ambos países y marcar un nuevo ciclo en la relación bilateral.