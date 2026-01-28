Publicidad
Presidente de Bolivia propone a Chile enlace logístico para conexión con Brasil PAÍS Captura de Pantalla Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Presidente de Bolivia propone a Chile enlace logístico para conexión con Brasil

En su intervención en el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Rodrigo Paz planteó que Bolivia puede actuar como plataforma de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, en el marco de una redefinición del vínculo con Chile.

Durante el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF, realizado en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso que su país actúe como un enlace logístico entre Chile y Brasil, destacando su ubicación geográfica y sus cinco fronteras como una ventaja para la integración regional. El mandatario abordó la relación con Chile desde una perspectiva logística y de conectividad entre el Pacífico y el Atlántico, oferta que cobra relevancia en la antesala de su reunión con el presidente electo chileno, José Antonio Kast.
Durante su participación en el Foro Económico Internacional 2026 de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso que su país actúe como un enlace logístico entre Chile y Brasil, destacando la ubicación geográfica boliviana como un punto de conexión regional.

En el marco del Foro Económico Internacional 2026 de la CAF, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, abordó la relación con Chile en relación con el acceso al mar desde una perspectiva logística y de integración regional.

Durante su intervención, el mandatario destacó la posición geográfica de Bolivia, país que limita con cinco naciones, como un factor que permitiría facilitar la conexión entre el Pacífico y el Atlántico a través de corredores regionales. En ese contexto, Paz señaló que Bolivia puede desempeñar un rol de enlace entre Chile y Brasil, aludiendo a su condición territorial. “Viendo al presidente electo de Chile o viendo al de Brasil, nosotros tenemos más puertos que ustedes, porque tenemos cinco fronteras”, afirmó.

Además, el mandatario boliviano, agregó: “le ofrezco a Chile nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia, esos puertos territoriales o a través de la hidrovía, seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú”.

De acuerdo con el medio boliviano El Deber, las declaraciones del jefe de Estado toman mayor peso a horas del encuentro que sostendrán este jueves Paz y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La cita, que se enmarca en un foro regional, tiene como objetivo reactivar las conversaciones entre ambos países y marcar un nuevo ciclo en la relación bilateral.

