Caso Epstein: archivo mencionan a Luksic y Velasco como “sujetos de interés” sin acreditar vínculo

La publicación de millones de páginas de archivos del denominado caso Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó referencias a dos figuras chilenas: el empresario Andrónico Luksic y el economista y exministro Andrés Velasco. En ambos casos, los documentos los consignan únicamente como “sujetos de interés”, sin que exista, hasta ahora, evidencia de contacto directo con el fallecido financista Jeffrey Epstein ni antecedentes de conductas ilícitas.

En el caso de Luksic, su nombre aparece en una comunicación sostenida entre Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem. El intercambio se refiere a gestiones para coordinar una breve visita a Dubái con el objetivo de concretar una reunión con el presidente del directorio de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem. En ese contexto, se solicita información general sobre Luksic, acompañada de una descripción de sus negocios y un currículum, en el marco de una agenda empresarial. Los documentos no consignan contacto directo entre Epstein y el empresario chileno.

Respecto de Velasco, la mención se vincula a su pasada candidatura presidencial. En un correo, se le describe como un “brillante economista y profesor de Harvard”, y se alude a la organización de una reunión en Londres con potenciales partidarios o donantes para su campaña. El texto plantea la posibilidad de facilitar contactos en el Reino Unido, sin que se desprenda interacción alguna con Epstein.

Los archivos difundidos corresponden a cerca de tres millones de páginas, muchas de ellas recopilaciones de denuncias y antecedentes entregados al FBI años atrás. Según The New York Times, gran parte del material carece de verificación judicial o de detalles sobre investigaciones posteriores, por lo que su inclusión no implica confirmación de hechos ni responsabilidades.

En el mismo paquete documental aparece una acusación que involucra al presidente Donald Trump, relativa a una denuncia de hace 35 años por presunto abuso sexual a una menor, la cual, de acuerdo con el propio Departamento de Justicia, no cuenta con verificación ni resolución judicial conocida.

La difusión de estos archivos ha reabierto el debate sobre el alcance y el uso de información no corroborada en investigaciones de alto impacto, así como sobre la necesidad de distinguir entre menciones contextuales y antecedentes con sustento penal.