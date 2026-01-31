Científico asegura que Chile tiene registro mundial de choques letales de ballenas con embarcaciones

Durante su charla magistral en el aniversario número 28 del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICBM) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el investigador expuso un diagnóstico detallado y crítico sobre la relación entre actividad humana y estos protagonistas de los ecosistemas.

Récord mundial de colisiones fatales

Un científico chileno afirma que Chile posee el mayor registro mundial de choques letales entre ballenas y embarcaciones , reflejando una situación que se ha intensificado con el aumento del tráfico marítimo en las últimas dos décadas.

La declaración fue hecha por Carlos Olavarría , director del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas e integrante de instancias asesoras del Ministerio de Ciencia, durante una charla magistral en la Universidad de Chile con motivo del 28° aniversario del Instituto de Ciencias Biomédicas.

El fenómeno no se limita a un solo tipo de cetáceo ni a una región: el Estrecho de Magallanes registra colisiones frecuentes con ballenas jorobadas, mientras que zonas como Mejillones y la Región de Coquimbo coinciden con áreas de alimentación de cetáceos y rutas marítimas intensas.

El aumento de embarcaciones mayores, rutas portuarias cruzadas con áreas de alto tránsito y la proximidad de puertos industriales incrementan el riesgo de choques. Esto se agrava con nuevos megaproyectos minero-portuarios que intensificarían aún más el tráfico marítimo.

Para reducir la mortalidad de ballenas, el investigador sugiere reducir la velocidad de los barcos en zonas críticas, como ya se experimenta de forma voluntaria en algunos puertos (por ejemplo, bajando de 15 a 10 nudos al entrar).