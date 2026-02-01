A los 103 años falleció Adolfo Bañados, el juez que se atrevió a encarcelar a Manuel Contreras

Esta tarde, la Corte Suprema informó del fallecimiento del exministro de dicho tribunal Adolfo Bañados Cuadra, cuyo deceso que se produjo en la madrugada de hoy, a los 103 años de edad.

El exministro Bañados Cuadra nació el 27 de septiembre de 1922 y tuvo una carrera judicial de 50 años, en la cual ejerció en todos los grados del escalafón judicial.

En 1948 asumió como secretario judicial y notario conservador de Calbuco y tres años más tarde asumió como juez del Juzgado de Letras de Yungay. En 1953 juró como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y seis años más tarde como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

En 1963 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y en el año 1966 como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada el que estuvo por casi 25 años y del que fue su presidente en los 1984-1985.

En septiembre de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema, cargó en el que cesó en enero de 1998 al cumplir el límite de edad para permanecer en la judicatura.

En su trayectoria como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, a Adolfo Bañados le correspondió investigar importantes casos de violaciones de derechos humanos, como el llamado “Caso Lonquén” y el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington, en el que condenó a los máximos líderes de la desaparecida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras y Pedro Espinoza, a seis y cinco años de cárcel, respectivamente.

Luego de una serie de dilaciones, el “cúmplase” de dicha sentencia se intentó ejecutar en 1995, pero Contreras se atrincheró en su fundo de la comuna de Fresia, desde donde fue trasladado posteriormente en una maniobra realizada por la inteligencia militar hasta el Hospital Naval de Talcahuano, donde finalmente fue notificado de la resolución judicial.

En diciembre de 2022 la Sala Penal del máximo tribunal rindió un homenaje al exministro Bañados Cuadra con motivo de la celebración de su centenario colgando una fotografía en la sala de acuerdos de esa sala.

Los datos sobre velatorio y funerales acerca del exministro serán informados en las próximas horas.